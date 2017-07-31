215 лет назад родился Игнатий Домейко

215 лет назад родился Игнатий Домейко2
- 31.07.2017, 10:16
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Выдающийся белорус, герой восстания 1830-31 годов, стал национальным героем Чили.
215 лет назад, 31 июля 1802 года, родился Игнат Домейко — белорусско-чилийский ученый, литвинско-польский диссидент.
«Белсат» подготовил видеографику с основными вехами биографии Игната Домейко (1802-1889):
— Геолог, минеролог, магистр философии и математики, почетный доктор медицины
— Принимал участие в восстании 1830-1831 годов, после чего вынужден был эмигрировать
— За деятельность в Обществе филоматов сидел в тюрьме вместе с Мицкевичем. Узники подкупали царских следователей, чтобы устраивать тайные встречи
— Был ректором Чилийского университета
— Занимался строительством шахт для добычи меди, серебра, золота
— Автор более 130 научных работ
— Стал национальным героем Чили — за научную деятельность и работу на благо народа.