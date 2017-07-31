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Как Путин сам себя «высек»

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  • Алексей Мельников
  • 31.07.2017, 10:51
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Алексей Мельников

Владимир Путин непонятно на кого обиделся и сам себя прилюдно «высек».

Решение В.В. Путина выслать из России 755 американских дипломатов можно оценивать с разных точек зрения.

Прежде всего – это демонстрация слабости России, невозможности дать экономически мощным Соединенным Штатам адекватный экономический ответ. С этой точки зрения решение В.В. Путина обнажило слабость нашей страны.

Кроме того, большое посольство – признак признания важности страны. Если В.В. Путин высылает из России около двух третей дипломатов США, то сам показывает – наша страна не должна иметь посольства США с большим числом сотрудников. В общем, пусть даже в такой экстравагантной форме это признание реального места нашей страны в мировой политике – его второстепенности. В.В. Путин продемонстрировал теперь наше место наглядно.

Наконец, импульсивность решения В.В. Путина, который принял «ответные меры», не дождавшись подписания Президентом США санкционного закона против России, говорит о том, что он теряет голову. И есть от чего – внешняя политика В.В. Путина в отношении западных стран провалилась. Это теперь очевидно.

В общем, сам себе и своей стране В.В. Путин устроил санкции и антисанкции. Потом непонятно на кого обиделся и, наконец, сам себя прилюдно высек.

Алексей Мельников


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