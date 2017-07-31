Путин и стрельба по собственным ногам 6 Дмитрий Гудков

31.07.2017, 15:53

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Дмитрий Гудков

История с санкциям США показала, что в Кремле никто не способен ни на какие двухходовочки.

Стрельба по собственным ногам — главный вид спорта в России времен правления Путина. Даже «высылка семи сотен американских дипломатов» оказалась бомбежкой Воронежа. Выяснилось — незадача — что никаких семи сотен дипломатов США в России нет, так что штаты посольств будут сокращены за счет россиян, которые там работают.

Одним изящным движением пера Путин лишил работы собственных граждан, а никак не американцев.

Второе следствие высочайшего рескрипта — увеличение сроков оформления виза на недели или даже месяцы. Тут вполне можно доверять Майклу Макфолу, который об этом предупреждает в твиттере. Да это и логично: кто будет эти визы оформлять, если людей нет? За что боролись?

Конечно, понятно, что наши люди в булочную на такси не ездят и в США не летают, то есть Путин опять бьет по среднему классу, который давно не считает не только за людей, но и за электорат.

А в целом вся эта история — о том, что в Кремле никто не способен ни на какие двухходовочки. Нам, впрочем, от этого не легче.

Дмитрий Гудков