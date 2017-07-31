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Фотофакт: Главный редактор «Совбелии» Павел Якубович закупается на рынке в Вильнюсе

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  • 31.07.2017, 16:30

Главред пропагандистского издания предпочитает «вражескую» еду.

Фотографию, на которой видно, как главный редактор пропагандистской газеты администрации Лукашенко «Советская Белоруссия» Павел Якубович покупает еду на продовольственном рынке в Вильнюсе, в редакцию Charter97.org прислал читатель.

«Главред «СБ»Павел Изотович затаривается на Вильнюсском рынке. С удовольствием! А потом вернется в Беларусь и будет гнать на «загнивающую Европу», - написал читатель.

Напомним, что главред официозного издания ранее находился под санкциями ЕС и США, принятыми против белорусских властей в связи с нарушением прав человека в стране.


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