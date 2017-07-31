Вице-президент США – странам Балтии: Мы стоим за вами 31.07.2017, 17:00

Майк Пенс

Фото: Getty Images

У Трампа для союзников в Восточной Европе есть одна простая формула.

У Дональда Трампа есть одно простое послание для стран Балтии, заявил вице-президент США Майк Пенс в понедельник, 31 июля в Таллине.

Оно звучит так: «Мы стоим за вами». Соединенные Штаты - на стороне «людей и наций» стран Балтии, указал Пенс, подчеркнув, что США планируют расширить партнерство и усилить поддержку обороноспособности Литвы, Латвии и Эстонии, передает «Немецкая волна».

Вице-президент США, встречавшийся с руководителями трех стран Балтии, отметил, что Вашингтон, как и прежде, намерен вносить вклад в обеспечение безопасности своих союзников и всех «свободолюбивых стран». Объем поддержки этих стран со стороны США никак не уменьшится из-за действий Москвы по высылке сотен американских дипломатов и сотрудников дипломатических ведомств, подчеркнул Пенс. Вместе с тем Вашингтон, по его словам, надеется на то, что в отношениях между США и Россией наступят лучшие дни.

В воскресенье вечером президент России Владимир Путин заявил, что в ответ на новые американские санкции 755 сотрудников дипломатических ведомств США должны прекратить свою деятельность в России.