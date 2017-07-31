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Даля Грибаускайте: РФ может использовать БелАЭС «в качестве оружия»

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  • 31.07.2017, 18:07
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Даля Грибаускайте

Вопрос о БелАЭС президент Литвы подняла в ходе встречи лидеров стран Балтии в Вильнюсе.

Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила, что Россия может использовать Белорусскую АЭС в качестве «неконвенционального оружия». Она подняла этот вопрос в ходе встречи лидеров стран Балтии в Вильнюсе, передает «Еврорадио».

Грибаускайте рассказала присутствующему на встрече вице-президенту США Майку Пенсу о новой российской угрозе — строительство россиянами в Островецком районе Беларуси около границы с Литвой атомной электростанции.

По словам литовского президента, в этой ситуации твердая позиция США в отношении геополитических энергетических проектов Кремля имеет «исключительное значение».

Как известно, первый энергоблок Белорусской АЭС должен быть введен в эксплуатацию в 2019 году, второй — в 2020-м. 6 июля этого года в Варшаве во время встречи руководителей стран Восточной и Центральной Европы с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом Грибаускайте также заявила, что Россия строит «опасную АЭС», которую может использовать как «орудие неконвенционального шантажа».


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