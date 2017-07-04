закрыть
4 июля 2017, вторник, 9:28
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

7 июля в Минске пройдет акция в поддержку политзаключенных и против учений

  • 4.07.2017, 9:17
ФОТО: @PR0TEZ

В этот день в Минске будет проходить заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

7 июля на Октябрьской площади Минска пройдет акция с требованием освободить политзаключенных и отменить учения "Запад-2017".

Об этом говорится в обращении координатора гражданской кампании "Европейская Беларусь" Максима Винярского.

Заявление сделано от имени гражданской кампании "Европейская Беларусь". Приводим текст полностью:

- На протяжении последних месяцев мы настойчиво требовали от властей освободить политических узников, проводя акции солидарности и поднимая вопрос о нарушении прав человека в Беларуси на международном уровне.

Несколько дней назад были освобождены из-под стражи последние участники "Дела патриотов". Таким образом власти выполнили часть наших требований. Тем не менее, за решеткой по прежнему находятся политзаключенные Дмитрий Полиенко и Михаил Жемчужный. Абсурдные обвинения против патриотов не сняты, а вышедшие на свободу узники остаются заложниками режима и в любое время могут вернуться за решетку. Кроме того, власти отказываются реабилитировать бывших политзаключенных.

Важную роль в освобождении участников "Дела патриотов" сыграло давление на режим как внутри Беларуси, так и извне. Власти вынуждены идти на уступки в том числе из-за проведения в столице Беларуси важных международных форумов, которые режим стремится использовать для своей легитимации. Один из них - сессия Парламентской Ассамблеи ОБСЕ - пройдет в Минске с 5 по 9 июля. Мы требуем, чтобы во время ее проведения был поднят вопрос о нарушениях прав человека в нашей стране, а также о том, что диктатура представляет собой опасность не только для белорусов, но и для всего региона.

Осенью пройдут совместные с Россией масштабные военные учения "Запад-2017". Уже сейчас на территорию Беларуси перебрасывают российские войска. Совместные военные учения с государством-агрессором несут угрозу для всей Восточной Европы. Многие эксперты и политики предупреждают о том, что во время их проведения может произойти оккупация Беларуси, а сами маневры могут стать подготовкой к наступательной операции на соседние страны.

Призываем граждан 7 июля в 18:00 снова выйти на Октябрьскую площадь Минска для того, чтобы потребовать немедленного освобождения и реабилитации всех политзаключенных, а также выразить протест против проведения совместных с Россией военных учений.

Военным играм Лукашенко и Путина - баста!

За мирную Беларусь!


Мнение

Гибель Орды
Гибель Орды Леонид Гозман
Почему Лукашенко насупился на встрече с Путиным
Почему Лукашенко насупился на встрече с Путиным Андрей Колесников
Литература и Чергинец
Литература и Чергинец Ирина Халип
А настоящие ли у любителя парадов полковники?
А настоящие ли у любителя парадов полковники? Виктор Корнеенко


Интервью

Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два
Николай Статкевич: Никто не знает, что придет в голову русским через месяц-два
Яцек Ян Комар: Ожидаем провокаций накануне и во время учений «Запад-2017»
Яцек Ян Комар: Ожидаем провокаций накануне и во время учений «Запад-2017»
Раса Юкнявичене: Кремль может использовать Островецкую АЭС для гибридной войны
Раса Юкнявичене: Кремль может использовать Островецкую АЭС для гибридной войны
Андрей Шарендо: Регионы готовы взяться за вилы
Андрей Шарендо: Регионы готовы взяться за вилы