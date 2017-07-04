7 июля в Минске пройдет акция в поддержку политзаключенных и против учений 4.07.2017, 9:17

ФОТО: @PR0TEZ

В этот день в Минске будет проходить заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

7 июля на Октябрьской площади Минска пройдет акция с требованием освободить политзаключенных и отменить учения "Запад-2017".

Об этом говорится в обращении координатора гражданской кампании "Европейская Беларусь" Максима Винярского.

Заявление сделано от имени гражданской кампании "Европейская Беларусь". Приводим текст полностью:

- На протяжении последних месяцев мы настойчиво требовали от властей освободить политических узников, проводя акции солидарности и поднимая вопрос о нарушении прав человека в Беларуси на международном уровне.

Несколько дней назад были освобождены из-под стражи последние участники "Дела патриотов". Таким образом власти выполнили часть наших требований. Тем не менее, за решеткой по прежнему находятся политзаключенные Дмитрий Полиенко и Михаил Жемчужный. Абсурдные обвинения против патриотов не сняты, а вышедшие на свободу узники остаются заложниками режима и в любое время могут вернуться за решетку. Кроме того, власти отказываются реабилитировать бывших политзаключенных.

Важную роль в освобождении участников "Дела патриотов" сыграло давление на режим как внутри Беларуси, так и извне. Власти вынуждены идти на уступки в том числе из-за проведения в столице Беларуси важных международных форумов, которые режим стремится использовать для своей легитимации. Один из них - сессия Парламентской Ассамблеи ОБСЕ - пройдет в Минске с 5 по 9 июля. Мы требуем, чтобы во время ее проведения был поднят вопрос о нарушениях прав человека в нашей стране, а также о том, что диктатура представляет собой опасность не только для белорусов, но и для всего региона.

Осенью пройдут совместные с Россией масштабные военные учения "Запад-2017". Уже сейчас на территорию Беларуси перебрасывают российские войска. Совместные военные учения с государством-агрессором несут угрозу для всей Восточной Европы. Многие эксперты и политики предупреждают о том, что во время их проведения может произойти оккупация Беларуси, а сами маневры могут стать подготовкой к наступательной операции на соседние страны.

Призываем граждан 7 июля в 18:00 снова выйти на Октябрьскую площадь Минска для того, чтобы потребовать немедленного освобождения и реабилитации всех политзаключенных, а также выразить протест против проведения совместных с Россией военных учений.

Военным играм Лукашенко и Путина - баста!

За мирную Беларусь!