Правозащитники призывали депутатов ПА ОБСЕ не оставлять без внимания права человека в Беларуси 4.07.2017, 19:27

В Минске прошел «Параллельный форум гражданского общества» накануне ежегодной сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ.

«В Беларуси нет прогресса в соблюдении основных социально-политических прав гражданского общества страны» - такой вывод сделали участники «Параллельного форума гражданского общества», который состоялся в Минске накануне ежегодной сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ. В форуме приняли участие представители 60 белорусских НДО, сотрудники дипломатических представительств в Беларуси, представители Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ, члены Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, передает «Радыё Свабода».

В ходе брифинга для журналистов председатель Правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий отметил, что подобный международный правозащитный форум проходит в Беларуси впервые за двенадцать лет. Это уникальная ситуация, которая сама по себе свидетельствует о сиутации с правами человека в стране. Тем временем ситуация с правами человека может стать еще хуже, поэтому белорусские и международные правозащитники призвали международное правозащитное сообщество, депутатов ПА ОБСЕ не оставлять без внимания сиутацию с правами человека в Беларуси. «В частности, тот факт, что представители властей Беларуси не приняли приглашения на участие в общественном форуме, свидетельствует об отсутствии желания диалога, который помог бы в решении системного общественно-политического и экономического кризиса в стране».

Многие представители международной правозащитной общественности смогли посетить Беларусь и принять участие в форуме впервые за многие годы запрета на въезд в нашу страну. Тем не менее, они отмечают, что это стало возможным накануне Парламентской Ассамблеи ОБСЕ в Минске.

«Власти вынуждены делать шаги навстречу накануне важных международных событий, не меняя своей сути. Многолетняя практика наблюдения за волнами репрессий в отношении представителей гражданского общества, правозащитников и журналистов в Беларуси показывает, что репрессии начинаются заново, когда высокие гости оставляют Минск. Труднее всего тем, кто в дальнейшем здесь остается», - сказала в своем выступлении представитель «Платформы гражданской солидарности» в Польше и России Ольга Захарова.

Специальный докладчик ООН по вопросам прав человека в Беларуси Миклош Харашти сказал, что власти Беларуси до сих пор не признали его официальный статус и говорят, что парламентарий присутствует в Минске как участник «внеплановых» мероприятий. Тем временем на сессии ПА ОБСЕ Миклош Харашти имеет статус эксперта. Выступая на «Параллельном форуме гражданского общества», он призвал также не путать временные послабления со стороны властей с системным характером соблюдения прав человека. Миклош Харашти также пригласил журналистов посетить специальную пресс-конференцию по окончании Ассамблеи ОБСЕ, где он намерен сделать отчет о ситуации с правами человека в Беларуси.

Участники «Параллельного форума гражданского общества» приняли специальную резолюцию в вопросах прав человека в Беларуси, адресованную депутатам ежегодной сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ.