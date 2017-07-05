Кто стоит за экспансией торговцев из Средней Азии? 17 5.07.2017, 9:21

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Белорусские предприниматели ищут пути для отпора конкурентам.

Без маркировки, сертификатов и даже чеков — на белорусских рынках набирает обороты «серая торговля», которой занимаются иностранцы. Белорусские ИП утверждают, что проверяющие органы закрывают глаза на «грязную игру» конкурентов, сообщает «Белсат».

Проблему экспансии торговцев из стран Средней Азии на белорусских рынках поднимали еще в конце июня на заседании рабочей группы по вопросам деятельности ИП при Минэкономики. Представители рабочей группы подчеркивают: дело не в национальности торговцев, а в неравных условиях работы.

— На белорусских рынках торгуют и вьетнамцы, и пакистанцы, и китайцы — белорусские предприниматели с ними не воюют, так как работаем в одинаковых условиях. А выходцы из Средней Азии почему работают в «тепличных условиях», — отмечает член рабочей группы при Минэкономики Анатолий Змитрович.

Откуда переполох?

Предприниматели начали бить тревогу из-за того, что жители провинции перестали покупать у старых предпринимателей, а перетекли к конкурентам. Начали разбираться: почему? Оказывается, цены на товары у торговцев из Средней Азии в 2-3 раза ниже, чем у белорусских ИП.

Как так? Может, товар местный? Нет, товар как на рынках Москвы.

— Такое возможно только в одном случае: если не выполнять все требования указа №222: оплата 20-процентного ввозного НДС, маркировка продукции, сертификаты, терминалы, наемные работники, — говорит председатель РОО «Перспектива» Анатолий Шумченко. — Мы проверили: маркировки действительно нет, а нету маркировки — нет ни сертификации, ни других документов. Работают по очень простой схеме: привезли фуру товара, быстренько продали — и снова за товаром. О такой схеме работы мечтали все белорусские предприниматели. Только этим торговцам все сходит с рук, а нашим — нет.

Как «положили» местную торговлю в Петрикове

В Петрикове около двух месяцев действует ООО «Ката Даромад», зарегистрированное в Щомыслицком сельсовете Минского района. Расположился данный субъект хозяйствования в магазине «Родной Угол», который подведомственен районному отделу райпо.

Торговый объект начал пользоваться большой популярностью среди местного населения благодаря очень низким ценам.

Но с массой нарушений: отсутствует маркировка на одежде, которая соответствовала бы требованиям Технического регламента Таможенного союза, не маркирована даже детская одежда.

«Установлено, что в магазине «Товары для семьи» ООО «Ката Даромад» реализуется продукция с нарушениями установленных требований по доведению информации до потребителя. В связи с чем предъявленные документы об оценке соответствия (сертификаты соответствия, декларации о соответствии) невозможно идентифицировать с реализуемой продукцией», — ответил Госстандарт Гомельской области на коллективное обращение ИП.

ООО «Ката Даромад» действует до сих пор, так как №510 запрещает проверку субъектов хозяйствования, которые осуществляют деятельность менее двух лет.

По всей Беларуси открыты более 100 подобных субъектов хозяйствования.

По какой схеме работают «серые торговцы»

Книга кассира, в которой отсутствует номер кассового оборудования и запись о предоставлении КСО с подменного фонда.

Сопоставив ассортиментный перечень нескольких объектов: ООО «Чаркесар» из Мозыря и ООО «Ката Даромад» из Петрикова — предприниматели получили интересную картину.

Все они открыты от имени ООО (в редком случае — ИП) в различных регионах РБ, но работают в других областях, чтобы избежать проверок.

Субъекты хозяйствования прикрываются одним из пунктов указа №510 и продают товары с нарушениями. Кассовое обслуживание клиентов практически не осуществляется. Расчет на то, что в погоне за низкими ценами потребители не попросят чек. В других городах такая же картина.

Отсутствует терминал. Выручка кажется не в банк: ее сразу кладут «в карман». Очень низкие цены и отсутствие маркировки на товары ставит под большое сомнение и всю документацию таких торговых объектов.

Площадь, которую занимают эти субъекты хозяйствования — от 100 до 500 м.кв. В связи с этим происходит дезориентация потребителя, создается ложное впечатление, что если субъект хозяйствования работает на таких площадях, то у него все в порядке.

Не совсем понятно, почему эта схема работает именно от имени ООО. Не для того ли, чтобы набрать огромных кредитов и вовремя сбежать?

У предпринимателей Петрикова выручки упали в несколько раз, в торговле наступил полный коллапс. Об этом ИП Петрикова в коллективном обращении сообщили в администрацию президента, МАРТ, Минэкономики, МЧС, КГК, Госстандарт.

«Сами накликали беду на свою голову»

Деятельность бизнес-сообщества из Средней Азии тяжело ударила по местной торговле: «стонут и предприниматели, стонет и госторг», говорит один из предпринимателей. По крайней мере, выручки у ИП сократились минимум вдвое.

Местные власти не имеют полномочий для решения проблемы на месте, поэтому 112 предпринимателей из Новогрудка были вынуждены обращаться с Минск.

«В Новогрудке 1 июня открыли магазин «Нарасхват» жители Узбекистана, но магазин зарегистрирован на имя белоруса ИП Шимановского В. С. УНП 590927488. Магазин с низкими ценами на товары легкой промышленности, в основном китайского происхождения. Предприниматели Новогрудка всегда были за здоровую конкуренцию и равные условия, но чудес не бывает, мы сделали несколько контрольных закупок в указанном магазине, и стало понятно, что, не выдавая чеки, там, возможно, скрывают доход от государства. Наши налоги идут на развитие нашей Беларуси, а жителям Узбекистана хочется быстро обогатиться за счет нашего народа, а заодно разорить предпринимателей нашего города, которые исправно платят налоги. Цены могут отличаться от цен ИП в 2-3 раза, тем более за одинаковый товар, который покупается на рынках Москвы в одном месте (проверено)! Простите за прямоту и искренность, но возникает много слухов, домыслов, подозрений, что кто-то их «крышует», а по-другому как объяснить такую свободу», — говорится в обращении.

ИП Новогрудка приложили к своему обращению фотодоказательства нарушений.

— Магазин проверяли и налоговики, и Госстандарт наведался к ним с мониторингом сертификатов и деклараций — нарушений достаточно. Но наше обращение аукнулось и для нас: сегодня пошли проверки по рынкам и торговым центрам. Нам сказали: сами на себя накликали беду. Мол, работали спокойно, а раз начали жаловаться — получите и вы по шапке, — говорит один из предпринимателей. — Если нет явных нарушений, то копают очень глубоко, даже придираются к мелочам.

Кто стоит за экспансией?

Если проблему не решить, то в ближайшее время белорусский бизнес попросту перейдет на такую же схему работы. Совсем недавно за отсутствие маркировки одного товара штрафовали на 40 миллионов. А у торговцев из Средней Азии немаркированной продукции — 50-60 процентов.

«Перспектива» направила обращения в государственные структуры — и ждет ответа.

— Дело в том, что сейчас действует мораторий на проверки. Государство пытается сохранить видимость объективности: не проверяем белорусских предпринимателей, то не проверяем и других, можем только провести мониторинг. Чудес не бывает: цены могут отличаться на 30-50%, но разница в 2-3 раза означает, что существуют схемы, позволяющие избегать уплаты налогов. Предприниматели не верят в честность азиатских гостей. Наши предприниматели считают, что кто-то поставил бизнес на поток и «крышует» его. Дело чести государства — опровергнуть эти слухи, — резюмировал Анатолий Шумченко.