Требование к ПА ОБСЕ: Освободить всех политзаключенных в Беларуси 1 5.07.2017, 9:59

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Форум «Свободу политзаключенным» принял обращение к находящимся в Минске представителям ОБСЕ.

Форум «Свободу политзаключенным» принял обращение с требованием освободить 8 человек, которые несправедливо наказаны лишением свободы, сообщает «Новы Час».

Обращение с требованием прекратить политические репрессии в Беларуси будет направлено депутатам Парламентской ассамблеи ОБСЕ, в Комитет по политическим вопросам и демократии Совета Европы, спецдокладчику ООН по правам человека Миклошу Харашти и посольствам зарубежных стран.

Участники заседания Форума не скрывают, что приурочили подписание заявления к сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая вскоре начнется в Минске, чтобы максимально увеличить шансы быть услышанными. По их мнению, еврочиновники не должны закрывать глаза на репрессивные действия в отношении активистов, жертвовать демократическими ценностями ради налаживания диалога с белорусскими властями.

Согласно заявлению Форума «Свободу политзаключенным», исходя из критериев ПАСЕ, политзаключенными в Беларуси являются Михаил Жемчужный, Дмитрий Полиенко (первых двух официально признают белорусские правозащитники), Александр Юркойть, Тарас Аватаров, Алексей Желнов, Илья Воловик, Дмитрий Теханович, Ирина Моцная.

Также авторы документа напоминают, что уголовные дела в отношении патриотов, которых в конце июня освободили под подписку о невыезде, не прекращены.

В заявлении выдвинуто требование полного и немедленного освобождения всех политзаключенных и прекращения их уголовного преследования.

Также в заявлении содержится просьба к депутатам ПА ОБСЕ и ПАСЕ взять под более тщательный контроль ситуации с правами человека в Беларуси.

Подписали заявление все участники очередного заседания Форума «Свободу политзаключенным», среди которых были Анна Шапутько, Ольга Николайчик, Светлана Коваленко, Максим Винярский, Екатерина Садовская, Николай Бамбиза, недавно освобожденный патриот Сергей Стрибульский, а также Людмила Поспих (мать Тараса Аватарава), Раиса Воловик (мать футбольного фаната-антифашиста Ильи Воловика, осужденного за драку), Евгения Желнова (мать Алексея Жалнова) и другие.

Участники заседания обсуждали возможности влияния на власть с тем, чтобы она минимизировала, а в идеале - отказалась от репрессий. «Иностранцы нам говорят открытым текстом: «Мы не слышим заявлений о том, что в Беларуси есть политзаключенные». Нужны публичные заявления о наличии политзаключенных на площадях городов!», - заявил Максим Винярский.

Присутствующие согласились от имени Форума поддержать идею проведения 7 июля в 18 часов акции солидарности с политзаключенными, которую инициирует Максим Винярский. Также на заседании принято решение организовать в течение месяца пресс-конференцию с родственниками несправедливо осужденных, а после провести круглый стол на тему преследования антифашистов и международную конференцию, посвященную проблеме политического преследования в Беларуси.