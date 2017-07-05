Украинский эксперт: Минск - это политическая площадка Москвы 1 5.07.2017, 12:37

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Александр Солонтай

Фото: 112.ua

Проводить Парламентскую ассамблею ОБСЕ в столице диктатуры – это просто нонсенс.

Украинский политический эксперт Александр Солонтай в интервью «Свободе» заявил, что главным интересом Украины на заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Минске должен стать проблема украинских граждан, которые незаконно удерживаются на территории России.

«Украинская делегация использовать эту площадку, чтобы еще раз громко заявить, что на территории России есть заложники - это украинские граждане. Это надо сделать так же громко, как на прошлом заседании ассамблеи заявили о требовании к России вернуть Крым», - сказал Александр Солонтай.

В то же время эксперт убежден, что проведение заседания ПА ОБСЕ в Минске является неуместным.

«Еще недавно в Минске разгоняли людей, запрещали праздновать День Воли, задерживали и сотнями выносили приговоры. За последний год было много случаев экстрадиции или передачи украинцев россиянам по запросу ФСБ. Минск - это известная политическая площадка Москвы, а Россия для нас - страна-агрессор», - добавил он.

«Правозащитники из всех европейских организаций, в том числе и украинские, обращались с требованием не проводить заседание в Минске. Но тем не менее на это не обратили внимание. Это означает, что никаких серьезных, глобальных решений там не будет. В Минске это априори невозможно», - говорит Александр Солонтай.

По словам эксперта, Парламентская ассамблея ОБСЕ должна акцентировать свою деятельность на публичной защите прав человека и гражданских свобод.

«А эту свою базовую функцию ПА ОБСЕ в Минске не может выполнить даже приблизительно, потому что придется разговаривать о выборах, например, или о правах человека или защите свобод в стране, в которой есть с этим проблемы», - добавил эксперт.

Александр Солонтай также исключил возможность принятия решения об изменении формата мониторинговой миссии ОБСЕ, которая работает на Донбассе.

«Никаких серьезных решений в Минске по случаю повышения эффективности миссии ОБСЕ на Донбассе не может быть. Но, возможно, оно и будет обсуждаться», - отметил украинский эксперт.

Украинскую делегацию на заседании ПА ОБСЕ в Минске будет возглавлять руководитель фракции «Блок Петра Порошенко» в Верховной Раде Артур Герасимов.