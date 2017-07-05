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ПА ОБСЕ не поддержала принципиальную литовскую резолюцию по Беларуси

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  • 5.07.2017, 13:30
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Лауринас Кащюнас
Фото: DELFI

Резолюция призывала к соблюдению прав человека и прекращению строительства БелАЭС.

«Постоянный комитет Парламентской Ассамблеи ОБСЕ большинством голосов не поддержал вынесения на рассмотрение летней сессии ПА ОБСЕ в Минске инициированного членами литовской делегации проекта резолюции «О ситуации в Беларуси», передает «Радыё Cвабода».

В проекте, который подготовил литовский депутат Лауринас Кащюнас, Минск призывают реабилитировать политзаключенных, отменить смертную казнь, реформировать избирательную систему, уважать право граждан на свободу выражения и собраний, обеспечить прозрачность строительства БелАЭС.


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