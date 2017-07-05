Христофор Желяпов: Ключевая задача ОБСЕ – отстоять право людей на мирные протесты 2 5.07.2017, 14:08

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Христофор Желяпов

Парламентская ассамблея ОБСЕ должна потребовать от властей соблюдения этого конституционного права белорусов.

Об этом Charter97.org рассказал участник Параллельного форума гражданского общества, который проходил вчера в Минске, витебский правозащитник Христофор Желяпов.

- Вчера на Параллельном форуме гражданского общества в Минске вы были единственным, кто поднял вопрос о необходимости бороться за право белорусов на мирный протест. Почему вы считаете эту тему наиболее актуальной?

- Главная причина актуальности этого вопроса в том, что все основные репрессии, аресты и штрафы в Беларуси в последнее время направлены именно против участников мирных акций протеста.

По остальным статьям, которые касаются гражданской активности, мы как раз-то добились того, что власти хотя бы временно «спрятали когти». Например, мы долго боролись за то, чтобы не было преследований по статье 193.1 (деятельность от имени «незарегистрированной организации») – и сейчас практически нет репрессий по этой статье. А вот на участников мирных акций как раз и обрушилась вся мощь репрессивного аппарата. Поэтому эта тема – самая актуальная сейчас в Беларуси.

Во-вторых, и я в этом твердо убежден, если у человека будет право выйти на мирную акцию, даже на одиночный пикет, - начинается «цепная реакция» на эту акцию и власти уже не могут не реагировать. Любая публичная демонстрация – это то, что заставляет их чувствовать себя некомфортно. А если на улицы выйдет большая группа людей – резонанс неизбежен, власти просто не могут проигнорировать этот факт.

Давай посмотрим, как это работает во всем мире. Например, принял Трамп какой-то указ, и есть несогласные с этим документом. Что они делают в первую очередь? Люди выходят на улицу. И везде, в любой нормальной стране, если что-то не так – люди сразу выходят на уличный протест. И только после этого начинается информационная «волна» и какая-то реакция. Других эффективных путей борьбы за свои права просто нет.

Если мы добьемся права выходить на улицу и выражать свой протест – это станет самой главной победой для белорусов и самым главным фактором того, что мы сможем дальше бороться и отстаивать свои права.

Мирные протесты – это ключевая задача сейчас для нас. Если человек будем иметь право публично выйти на Площадь, на улицу, к любому государственному учреждению – все остальное приложится.

- Как участники форума отреагировали на ваш тезис о том, что право на мирный протест – самое важное для белорусов в сегодняшних условиях?

- Честно скажу: я недоволен реакцией наших правозащитников. Реакция была чисто формальной. Один коллега сказал: нет, это не может быть первостепенным, самый ключевой вопрос – это соблюдение свободы слова. Другой коллега самым важным назвал вопрос об отмене смертной казни. И в итоге тему мирных протестов «замяли».

- Что необходимо делать, чтобы тема мирных протестов стала наиболее актуальной и получилось вернуть белорусам это конституционное право?

- Есть несколько путей.

Во-первых, форум проводился накануне открытия Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Минске. И мы приняли заявление, которое будет озвучено на сессии ПА ОБСЕ. По такому же принципу вопрос права белорусов на мирные протесты надо поднимать во всех международных инстанциях, в которых хоть как-то участвует Беларусь. И доводить до руководства этих организаций, чтобы они требовали от белорусских властей соблюдения взятых на себя международных обязательств.

Во-вторых, любые незаконные решения властей о запрете акций или штрафах для их организаторов должны массово обжаловаться во всех инстанциях. Просто на всех уровнях и всеми, кто столкнулся с несправедливостью. В каждом случае необходимо активно требовать отмены незаконных решений.

В третьих, нужно просто проявить свое гражданское мужество. Активисты и просто граждане страны должны не бояться и просто выходить на улицы, даже если акцию не разрешили. Не важно, сколько людей выйдет – это станет примером для остальных. Надо просто пройти этот путь. А вода камень точит.

Напомним, что 7 июля на Октябрьской площади Минска пройдет акция с требованием освободить политзаключенных и отменить учения «Запад-2017». В этот день в Минске будет проходить заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ.