Лукашенко не получит денег МВФ 22 5.07.2017, 18:04

Власти Беларуси не готовы реформировать госсектор.

Первый заместитель министра финансов Беларуси Максим Ермолович заявил, что Беларусь приостановила переговоры с Международным валютным фондом о кредитной программе. В качестве причины Ермолович назвал некоторые разногласия между МВФ и правительством Беларуси по поводу реформирования госсектора, сообщает myfin.by.

– В целом можно говорить, что у нас некая пауза в переговорах в рамках заключения новой программы с МВФ. Но что касается нашего двустороннего сотрудничества по реализации программы структурных реформ в финансовом секторе, то мы здесь нисколько не останавливались и продолжаем эту работу, – сказал Максим Ермолович.