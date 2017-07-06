Избившего подростка начальника Ветковского РОВД будут судить 1 6.07.2017, 7:49

Фото: Vetka.by

Материалы уголовного дела уже переданы в суд Железнодорожного района Гомеля.

Информация об увольнении милиционера стала известна в конце мая. Начальника РОВД уволили со службы за нарушение правил профессиональной этики. А именно за то, что мужчина ударил 16-летнего подростка. Материалы дела уже переданы в суд Железнодорожного района Гомеля, в ближайшее время начнутся слушания. Это tut.by подтвердили в пресс-службе суда Железнодорожного района областного центра.

Напомним, инцидент с участием начальника Ветковского РОВД случился 25 апреля 2017 года в нерабочее время.

По имеющейся у журналистов информации, в момент конфликта милиционер находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина ударил подростка кулаком в живот и в голову. Когда на место инцидента прибыли сотрудники милиции, он ударил подростка еще раз в голову.

Расследованием произошедшего занималось УСК по Гомельской области. Был проведен комплекс следственных и других процессуальных действий, направленных на установление объективной картины случившегося. В итоге в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело за хулиганство.

Бывший начальник Ветковского РОВД занимал должность руководителя с июня 2015-ого по май 2017 года.