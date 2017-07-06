Как минский гимназист популяризирует белорусский язык через мультики 2 6.07.2017, 21:22

Учащийся 21-й гимназии Минска дома создал студию по озвучке мультфильмов на белорусском языке.

17-летний Дмитрий Островский, учащийся 21-й гимназии Минска, организовал у себя дома студию по озвучке мультфильмов на белорусском языке. И надо заметить, по любительским меркам озвучка получается довольно качественной, пишет nn.by.

«Kanapa Project был создан в 2015 году, — рассказывает Дмитрий — У меня было желание сделать свой вклад в популяризацию белорусского языка, и я решил сделать это через мультики. Ради этого из-за границы заказал специальный профессиональный микрофон, чтобы звук был как можно более качественный и зрителю было приятно смотреть и слушать».

Название «канапа» («диван») было выбрано потому, что нужно было подобрать такое белорусское слово, чтобы его было просто произносить даже небелорусскоязычному человеку и чтобы оно хорошо выглядело в транслитерации.

«С самого детства любил мультсериал «Черепашки-ниндзя», поэтому выбрал именно его, — продолжает рассказ Дмитрий. — Среди детей сейчас очень популярна современная версия этого мультфильма. В итоге я сначала озвучил трейлер и начал распространять его по разных группах. Люди начали предлагать свою помощь в переводе, озвучке. Очень часто говорили, что будут показывать мультфильм своим детям. Все это меня вдохновило. Я понял, что действительно этим стоит заниматься. Первую серию переводил сам, поэтому были небольшие ошибки. Озвучивал всех персонажей только своим голосом. После распространения в интернете свою помощь в переводе мне предложил выпускник лингвистического университета Лев Глушицкий, который профессионально перевел вторую и третью серии. Например, мы не знали, какой перевод сделать для словосочетания stupid freak. Точный его перевод — «тупой урод». Мы же решили немного смягчить это слово, и в итоге получилось «страхоцце хадзячае». Начиная со второй серии, участие в озвучке принял Павел Клек, которого предложил Александр Шумский. Некоторые женские роли помогала озвучивать моя мама».

После озвучки и распространения первой серии парень на некоторое время было забросил проект. Но сейчас решил возобновить дело, так как чувствует большую поддержку от тех, кому это действительно нужно.

«В начале лета мне во «ВКонтакте» написал администратор сообщества «КінаКіпа» Михаил Королевич и предложил поддержать проект небольшими деньгами, чтобы серии выходили и дальше. Хотя я и делаю это не ради денег, но эта поддержка Михаила подтолкнула меня продолжить делать мое дело. Я считаю что то, что мы делаем, — это хорошо, это действительно нужно Беларуси и тем белорусскоязычным детям, которые хотят смотреть мультики на родном языке. Теперь я уже точно знаю, что не заброшу проект, ведь о нем узнало очень много людей».

В ближайших планах Дмитрия Островского — озвучить полностью хотя бы один сезон мультсериала.

Мы желаем парню и его команде успехов и предлагаем вам посмотреть отрывок из третий серии мультсериала «Черепашки-ниндзя»: