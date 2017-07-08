Самолет президента РФ летел на саммит G20 окольными путями 31 8.07.2017, 8:56

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Фото: reuters

Чтобы не лететь над Польшей и странами Балтии, самолет Путина отклонился от прямого пути.

Самолет, на котором президент России Владимир Путин летел на саммит G20 в Германию, пролетел лишних 500 км, чтобы не лететь над Польшей и странами Балтии. Об этом свидетельствуют данные о полете на сайте FlightRadar24, сообщает Reuters.

Российский правительственный самолет вылетел из Москвы в Гамбург в четверг и отклонился от прямого маршрута, который пролегал через страны-члены НАТО и Беларусь.

Борт с регистрационным номером RA-96022 пролетел над Балтийским морем, пересекая на своем пути территории нейтральной Финляндии и Швеции, прежде чем войти в воздушное пространство Дании и Германии. Путин вышел из самолета с такой же регистрацией в Гамбурге, когда прибыл на саммит G20 в пятницу.

22 июня 2017 года самолет министра обороны РФ Сергея Шойгу в небе над Балтийским морем сопровождал F-16 военно-воздушных сил Польши. Тогда СМИ сообщили, что натовский F-16 попытался приблизиться к самолету министра Шойгу, но его якобы отогнал российский Су-27, а идентифицировать к воздушным силам какой страны принадлежит истребитель НАТО по видео было сложно.