В действиях Путина все больше паранойи 3 8.07.2017, 11:19

Владимир Путин

Почему глава Кремля боится летать над европейскими странами?

Блогер Александр Коваленко на своей странице в Facebook прокомментировал новость о перелете российского президента Владимира Путина в немецкий Гамбург для участия в саммите «Большой двадцатки».

В частности, эксперта удивило то, что российский президент не использовал самый короткий путь в Германию через белорусскую и польскую территории, а предпочел весьма необычный маршрут. Так, Путин прилетел над водами Балтийского моря, обойдя такие страны НАТО, как Латвию, Эстонию и Литву.

«В связи с этим возникает вопрос: почему российский президент именно так поступил? Хочется отметить, что когда глава Кремля летел во Францию для того, чтобы встретиться с Эммануэлем Макроном, он решил использовать сразу три воздушных судна, летевших по трем абсолютно разным маршрутам. Такие предосторожности могут означать боязнь российского лидера за свою безопасность во время поездок за пределы своей страны. Может, Путин опасается мести поляков за Смоленск?», - написал блогер.

Так или иначе, отметил Коваленко, глава Кремля на самом деле боится полетов над европейскими странами. Возможно, это поможет объяснить факт того, что в период с ноября 2015 года по май 2016-го Путин и вовсе не покидал российскую территорию, кроме одного визита в соседнюю Беларусь.