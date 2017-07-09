Как выглядит Осмоловка, которую власти хотят снести 18 9.07.2017, 20:44

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Район на Троицкой горе переживает новую волну борьбы местных жителей и властей.

Для одних — это место, где они живут и строят планы на будущее. Для других — это территория в центре города, которую можно выгодно продать.

Район начал застраиваться сразу после войны. Центр города практически полностью сохранился в том виде, который проектировали архитекторы. Плотно застроенная территория к нашему времени приобрела свою историю, но статуса культурно-исторического места не имеет до сих пор.

Фотограф tut.by Ольга Шукайло попробовала найти те вещи, которые делают Осмоловку оазисом в центре города с атмосферой старого Минска.

Светлана и Джесси гуляют вечером во дворе

Десятилетия люди живут в своих квартирах под угрозой сноса, но не перестают любить свой зеленый и тихий район. Здесь принято здороваться с соседями, сушить белье на улице и присматривать за чужими детьми на детской площадке. Под одной крышей тут можно увидеть сразу четыре поколения жителей района.

Мальчики играют на «бомбочке» — бомбоубежище в центре квартала. На «бомбочке» жарили шашлыки и отдыхали, а зимой дети катались с горки. Когда-то в бомбоубежище хотели открыть бар и даже позвали посмотреть на него местных жителей. Но планам не суждено было

«Кому деньги! Кому деньги!» — кричат девочки, срывая ветки с куста. Дети по-прежнему играют во дворе в магазин и дом

17-летняя Анастасия, учащаяся колледжа искусств, рисует дом в Осмоловке во время пленэрной практики

Говорят, сколько существует колледж искусств, столько учащиеся рисуют Осмоловку. Но тихий и живописный район привлекает не только художников, но и фотографов и кинорежиссеров. Местные жители рассказывают, что часто в фильмах узнают свой район или интерьеры квартир соседей.

Вид на микрорайон с улицы Богдановича

Ольга Николаевна и Илья Феодосиевич Заяц стоят возле кустов пионов под окнами своей квартиры

Ольга Николаевна Заяц живет в квартире на улице Коммунистической всю жизнь. В октябре 1952 года ее отец, Герой Советского Союза, полковник Николай Васильевич Стройков, переехал сюда с женой Верой Захаровной и маленьким сыном Виктором. Вскоре родилась Ольга. «Мои родители сажали здесь кусты и деревья. А сейчас мы ухаживаем за пионами, которые посадила еще моя мама», — рассказывает Ольга Николаевна.

Несмотря на угрозу сноса, жильцы приводят свои квартиры в порядок. «Меняют все коммуникации: электрику, газ, котлы, отопление. В нашем доме из восьми квартир только две не отремонтированы, одна из них — наша», — говорит Илья Феодосиевич, супруг Ольги Николаевны. «Говорят, что отремонтировать дома дороже, чем сносить. Но они же не рассыпаются. Посмотрите, сколько вокруг пустырей: „Горизонт“, троллейбусный парк… Почему взялись именно за нас? Мы будем бороться до конца за свои дома».

Портрет Героя Советского Союза, полковника Николая Стройкова и ордер на квартиру на улице МОПРа (сейчас — Коммунистическая)

Жители Осмоловки не спешат расставаться с деревянными дверями, которые стоят в квартирах с момента сдачи дома

Портрет Николая Стройкова с супругой Верой и стопка программ из театра оперы и балета, куда семья ходила чуть ли не каждую неделю

Дверь в подвале дома на улице Коммунистической. Площадь подвала в некоторых домах больше площади кухни. Одни хранят здесь ненужные вещи, другие приспосабливают под мастерскую

Мария Пушкина стоит возле кустов жасмина возле своего дома

Маленькая Маша с родителями и братом переехала в Осмоловку 8 марта 1992 года. До этого семья жила на улице Веры Хоружей. Выбрать квартиру именно здесь помогла бабушка Тоня — ее, художницу, покорили высокие потолки. На память о бабушке в квартире остались ее картины — букеты цветов в разных рамах.

Мария любит посидеть во дворе с чашкой чая. Если повезет, можно услышать, как в Академии музыки репетируют студенты. «Я хоть и переехала от родителей, но бываю здесь почти каждый день. Как-то я поехала на дачу, чтобы послушать пение соловьев, но их там не оказалось. Приехала к маме и осталась здесь ночевать. И ночью проснулась от пения соловьев, — рассказывает Мария. — Осмоловка — это уникальная архитектурная застройка и классно, что в центре города есть такое место. Не хотелось бы, чтобы нас сносили, ведь наши дома — не бараки».

В доме Марии Пушкиной нет домофона. Входная дверь в подъезд закрывается на ключ, а на улицу выведены звонки. Дети, которые не достают до звонков, ищут себе в помощь палку

Картины бабушки Тони украшают квартиру Пушкиных. Эти астры она писала специально под багет, купленный во времена дефицита

Надежда стоит в своей квартире на фоне оригинальной кирпичной кладки. Семья Надежды недавно купила здесь квартиру и сейчас делает в ней ремонт

Муж Надежды вырос в этом районе, он минчанин в пятом поколении. И жить в Осмоловке для него было мечтой. Семья живет возле МКАДа, но недавно купила квартиру в доме на улице Богдановича и делает в ней ремонт. По генплану, который видели супруги перед покупкой квартиры, дом не шел под снос.

«Над нами чердак и нас интересовало, в каком состоянии там находятся балки. Эксперт вынес удовлетворительное заключение о том, что чердак не находится в аварийном состоянии и потребности в капремонте нет, несмотря на внушительный возраст дома — 70 лет, — говорит Надежда. — Кирпичи для строительства домов в этом районе собирали по руинам со всего Минска. Если дом 1946 года постройки, то сколько лет этим кирпичам? Есть красные, желтые, зеленые, некоторые были опалены».

Балки в доме на улице Богдановича. Хозяева квартиры считают, что дерево для перекрытий привезли сюда из Сибири. Строители говорят, что балки крепкие, как камень

Один из кирпичей в квартире, на котором видны буквы. Возможно, это оттиск мануфактуры, на которой этот кирпич был произведен

«Эти дома крепкие, потому что люди с любовью ухаживают за ними, не жалея ни сил, ни денег. Но есть люди, которые живут и хотели бы здесь жить, но они боятся вкладывать деньги, потому что не первый год говорится о сносе, — продолжает Надежда. — Любой дом, если за ним не ухаживать, начнет рушиться. Несмотря на то, что фасады не красятся, к ним нет никаких нареканий. Их нужно освежить и все снова заиграет. Все приходит в запустение, если этим не заниматься. А для города это своеобразный памятник. Это памятник людям, которые восстанавливали город. Это был первый район, который построили на руинах и сюда заселялись люди не только военные, но и люди искусства. И мне кажется, очень жаль будет потерять этот район».

Два года назад Мария с дочерью и внуками продали квартиру в Уручье и переехали в Осмоловку. На новом месте жительства удобно всем — дети много времени проводят на улице, дочка пешком ходит на работу в оперный театр.

Квартиру, которую купила Мария, раньше затапливало с чердака, но новоселы сделали ремонт: поменяли окна, почистили потолок, постелили новый пол. Постепенно взялись облагораживать пространство возле дома: у каждого подъезда своя клумба, кусты. Мария вышла вечером на улицу, чтобы прополоть клумбу и высадить новые цветы — бархатцы. Они будут цвести до поздней осени.