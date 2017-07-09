Как выглядит Осмоловка, которую власти хотят снести

Как выглядит Осмоловка, которую власти хотят снести18
- 9.07.2017, 20:44
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Район на Троицкой горе переживает новую волну борьбы местных жителей и властей.
Для одних — это место, где они живут и строят планы на будущее. Для других — это территория в центре города, которую можно выгодно продать.
Район начал застраиваться сразу после войны. Центр города практически полностью сохранился в том виде, который проектировали архитекторы. Плотно застроенная территория к нашему времени приобрела свою историю, но статуса культурно-исторического места не имеет до сих пор.
Фотограф tut.by Ольга Шукайло попробовала найти те вещи, которые делают Осмоловку оазисом в центре города с атмосферой старого Минска.
Десятилетия люди живут в своих квартирах под угрозой сноса, но не перестают любить свой зеленый и тихий район. Здесь принято здороваться с соседями, сушить белье на улице и присматривать за чужими детьми на детской площадке. Под одной крышей тут можно увидеть сразу четыре поколения жителей района.
Говорят, сколько существует колледж искусств, столько учащиеся рисуют Осмоловку. Но тихий и живописный район привлекает не только художников, но и фотографов и кинорежиссеров. Местные жители рассказывают, что часто в фильмах узнают свой район или интерьеры квартир соседей.
Ольга Николаевна Заяц живет в квартире на улице Коммунистической всю жизнь. В октябре 1952 года ее отец, Герой Советского Союза, полковник Николай Васильевич Стройков, переехал сюда с женой Верой Захаровной и маленьким сыном Виктором. Вскоре родилась Ольга. «Мои родители сажали здесь кусты и деревья. А сейчас мы ухаживаем за пионами, которые посадила еще моя мама», — рассказывает Ольга Николаевна.
Несмотря на угрозу сноса, жильцы приводят свои квартиры в порядок. «Меняют все коммуникации: электрику, газ, котлы, отопление. В нашем доме из восьми квартир только две не отремонтированы, одна из них — наша», — говорит Илья Феодосиевич, супруг Ольги Николаевны. «Говорят, что отремонтировать дома дороже, чем сносить. Но они же не рассыпаются. Посмотрите, сколько вокруг пустырей: „Горизонт“, троллейбусный парк… Почему взялись именно за нас? Мы будем бороться до конца за свои дома».
Маленькая Маша с родителями и братом переехала в Осмоловку 8 марта 1992 года. До этого семья жила на улице Веры Хоружей. Выбрать квартиру именно здесь помогла бабушка Тоня — ее, художницу, покорили высокие потолки. На память о бабушке в квартире остались ее картины — букеты цветов в разных рамах.
Мария любит посидеть во дворе с чашкой чая. Если повезет, можно услышать, как в Академии музыки репетируют студенты. «Я хоть и переехала от родителей, но бываю здесь почти каждый день. Как-то я поехала на дачу, чтобы послушать пение соловьев, но их там не оказалось. Приехала к маме и осталась здесь ночевать. И ночью проснулась от пения соловьев, — рассказывает Мария. — Осмоловка — это уникальная архитектурная застройка и классно, что в центре города есть такое место. Не хотелось бы, чтобы нас сносили, ведь наши дома — не бараки».
Муж Надежды вырос в этом районе, он минчанин в пятом поколении. И жить в Осмоловке для него было мечтой. Семья живет возле МКАДа, но недавно купила квартиру в доме на улице Богдановича и делает в ней ремонт. По генплану, который видели супруги перед покупкой квартиры, дом не шел под снос.
«Над нами чердак и нас интересовало, в каком состоянии там находятся балки. Эксперт вынес удовлетворительное заключение о том, что чердак не находится в аварийном состоянии и потребности в капремонте нет, несмотря на внушительный возраст дома — 70 лет, — говорит Надежда. — Кирпичи для строительства домов в этом районе собирали по руинам со всего Минска. Если дом 1946 года постройки, то сколько лет этим кирпичам? Есть красные, желтые, зеленые, некоторые были опалены».
«Эти дома крепкие, потому что люди с любовью ухаживают за ними, не жалея ни сил, ни денег. Но есть люди, которые живут и хотели бы здесь жить, но они боятся вкладывать деньги, потому что не первый год говорится о сносе, — продолжает Надежда. — Любой дом, если за ним не ухаживать, начнет рушиться. Несмотря на то, что фасады не красятся, к ним нет никаких нареканий. Их нужно освежить и все снова заиграет. Все приходит в запустение, если этим не заниматься. А для города это своеобразный памятник. Это памятник людям, которые восстанавливали город. Это был первый район, который построили на руинах и сюда заселялись люди не только военные, но и люди искусства. И мне кажется, очень жаль будет потерять этот район».
Два года назад Мария с дочерью и внуками продали квартиру в Уручье и переехали в Осмоловку. На новом месте жительства удобно всем — дети много времени проводят на улице, дочка пешком ходит на работу в оперный театр.
Квартиру, которую купила Мария, раньше затапливало с чердака, но новоселы сделали ремонт: поменяли окна, почистили потолок, постелили новый пол. Постепенно взялись облагораживать пространство возле дома: у каждого подъезда своя клумба, кусты. Мария вышла вечером на улицу, чтобы прополоть клумбу и высадить новые цветы — бархатцы. Они будут цвести до поздней осени.