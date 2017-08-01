Лукашенко - Си Цзиньпину: Белорусы освобождали Китай от мирового фашизма 33 1.08.2017, 9:57

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Диктатор поздравил председателя КНР с 90-летием создания Народно-освободительной армии Китая.

Лукашенко заявил, что Вооруженные Силы КНР в упорных сражениях доблестно отстояли независимость своего государства и свободу китайского народа, сообщает пресс-служба белорусского правителя.

«Горжусь, что защитники наших стран оказывали взаимную помощь в борьбе с мировым фашизмом и милитаризмом. В частях Советской армии, участвовавших в боях за Ухань и при освобождении северо-востока Китая, служило немало белорусов. Многие из них были удостоены звания Героя Советского Союза. Вместе с китайским народом они внесли свой вклад в защиту мира», - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко отметил, что взаимодействие Беларуси и Китая в военной и военно-технической областях является образцом взаимовыгодного сотрудничества, имеющего доверительный всесторонний стратегический характер. «Уверен, что осуществляемые под Вашим руководством реорганизация и модернизация армии повысят степень ее готовности реагировать на потенциальные угрозы стабильности и безопасности», - добавил он.

Лукашенко также пожелал Си Цзиньпину крепкого здоровья, мира, добра и «новых свершений на благо страны и народа».