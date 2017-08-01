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РСЗО «Ураган» обнаружили в нескольких сотнях метров от границы с Польшей

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  • 1.08.2017, 11:14
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Стреляющие на 35 км системы залпового огня появились на улицах Бреста.

Об этом Charter97.org сообщил читатель из города над Бугом.

«РСЗО «Ураган» на улицах Бреста. 1 августа на Варшавском шоссе в нескольких сотнях метрах от границы с Польшей было замечено передвижение систем залпового огня «Ураган». Очередные учения, или готовимся к войне?», - написал читатель, приславший в редакцию фото военной техники на улицах своего города.

Напомним, что системы залпового огня «Ураган» активно используются ВС России и пророссийскими боевиками для нанесения ударов по позициям украинской армии на Донбассе.

Осенью в Беларуси запланировано проведение совместных российско-белорусских учений «Запад-2017», в которых примет участие беспрецедентное количество российских войск и боевой техники. По мнению ряда военных экспертов и политиков, после учений часть контингента РФ останется в Беларуси с целью «мягкой оккупации» нашей страны.


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