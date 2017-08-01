Майкл Пенс: Трамп очень скоро подпишет закон о новых санкциях против России 14 1.08.2017, 11:32

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Последние дипломатические шаги Кремля ускорили этот процесс.

Президент США Дональд Трамп очень скоро подпишет закон о введении санкций против России, для их отмены потребуется выполнение Москвой своих обязательств, заявил вице-президент США Майк Пенс, сообщает interfax.ru.

"Президент Трамп очень скоро подпишет документ о введении санкций против РФ. Мы желаем их отмены, но это возможно лишь при условии выполнения Россией взятых на себя обязательств, однако последние дипломатические шаги России, к сожалению, говорят об обратном", - сказал он журналистам во вторник в Тбилиси.

28 июля Сенат США одобрил законопроект, предусматривающий дополнительные санкции в отношении России, а также Ирана и КНДР.

Законопроект, предусматривает, в частности, введение санкций в отношении различных отраслей российской экономики. Кроме того, предлагается кодификация уже действующих ограничений, что лишит администрацию США возможности самостоятельно принимать решения о судьбе действующих в отношении России санкций.

Согласно документу, Вашингтон по-прежнему будет выступать против газопровода "Северный поток-2", так как он "оказывает вредное воздействие на энергетическую безопасность Европейского союза, развитие газового рынка в Центральной и Восточной Европе и реформы Украины в сфере энергетики". В законопроекте при этом отмечается, что санкции не должны затрагивать сотрудничество США и России в космической сфере.