В Дроздах завелись иксодовые клещи 12 1.08.2017, 16:03

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Клещ способен долго сидеть в траве или кустах и ждать своего «прокормителя».

В восьми разных районах столицы обнаружены иксодовые клещи, сообщила санитарно-эпидемиологическая служба Минска.

Специалистами санитарно-эпидемиологической службы были обследованы парки, скверы, детские летние оздоровительные учреждения, пригородные зоны массового отдыха населения и другие территории.

По состоянию на 1 августа иксодовые клещи были обнаружены в лесопарковой зоне отдыха Дрозды, в лесополосах по улицам Тикоцкого, Калиновского, Фогеля, Копиевича, в Степянском и Слепянском лесных массивах, а также в лесу в Дражне.

Иллюстрация: Санитарно-эпидемиологическая служба города Минска

Специалисты рекомендуют при выходе на любую территорию, где могут встречаться клещи, одеться таким образом, чтобы предотвратить заползание клещей под одежду и обеспечить быстрый осмотр для их обнаружения. Рекомендуется выбирать светлую однотонную одежду.

По возвращении из леса, парка необходимо внимательно осмотреть одежду и кожу, домашних питомцев, букеты из лесных и полевых цветов и другие вещи, привезенные из леса. А также использовать репелленты — средства, которые отпугивают клещей.

Клещи не сидят на деревьях и не падают сверху на людей и животных. Они предпочитают забираться на высокую траву (личинки сидят на траве не выше 30 см, а взрослые особи – на траве и кустах не выше 1 м) ожидают свою «жертву» или прокормителя, чтобы зацепиться за шерсть животного или одежду человека. Потом некоторое время клещ «путешествует» по телу человека или животного, выбирая наиболее подходящее место для присасывания.