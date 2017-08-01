БТ показало, как Солодуха «сел» на шпагат между танками 23 1.08.2017, 16:24

Александр Солодуха

Зрители в комментариях к видеоролику пишут, что это монтаж.

Телеканал «Беларусь 1» обнародовал видеоролик с певцом Александром Солодухой, который садится на шпагат на стволах танков. Подробности тележурналисты пообещали рассказать 10 августа в проекте Агентства теленовостей «Специальный репортаж».

Первоначально подобный номер исполнял Жан-Клод Ван Дамм. Правда, Ван Дамм садился на шпагат между двумя грузовиками, которые двигались по дороге. Танки стоят неподвижно.

На видео с Солодухой ни разу не показывают общий план артиста на стволах, которые расходятся в стороны. Поэтому зрители стали писать комментарии, что это монтаж.

Сам артист в комментарии «Еврорадио» заявил, что на шпагат садился он сам.

- Какой же каскадер ― это я сам все делал! Пригласил меня Первый канал, попросил подготовиться. Я в детстве занимался, а теперь неделю готовился: ходишь в зал, занимаешься ― специалист есть…, - сказал Солодуха.

Журналисты попросили Солодуху сесть на шпагат для них ― артист отказался, объяснив, что сейчас сильно занят.