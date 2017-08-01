Работник «Макдональдса» дебютировал в чемпионате Беларуси Сяргей Лінскі, «Трибуна»

1.08.2017, 18:14

1,184

Ради дебюта в высшей лиге 22-летний работник ресторана поменялся сменами.

В самом необычном и насыщенном матче сезона «Витебск» – «Крумкачы» в высшей лиге дебютировало немало футболистов, чьи фамилии мало кому известны вне «пернатого» клуба и его болельщиков. Вместе с опытными Челядинским и Василевским в тройке центральных защитников играл Алексей Драчев – участник чемпионата Европы, капитан дубля «Крумкачоў», действующий работник «Макдональдс», обладатель знатной «косы» для соперников и добрейшей души человек, а теперь еще игрок высшей лиги чемпионата Республики Беларусь.

Ради дебюта в высшей лиге поменялся сменами

– Я инструктор производственного обучения в ночную смену в центральном «Макдональдсе», что на проспекте Независимости. В мои обязанности входит профессионально-техническое обслуживание оборудования и обучение новых работников тому, что я умею. Если у клуба настанут тяжелые времена в клубе, то команду накормить не сумею, – все остатки в нашем ресторане утилизируются.

В субботу провел полный матч за дубль, а в воскресенье – полный матч за основу

– Ноги у меня не сводило, физически я готов хорошо, но вот в начале матча стояли лужи на моем фланге, и там я несколько раз проскользил – это вызывало беспокойство.

Алексей Леонидович Кучук конкретно мне установку не давал, только в целом команде. Там я и узнал, что буду в стартовом составе. Правда, догадывался, что могу сыграть, ещё утром. Был рад дебютировать, так как это большая ответственность. А вот волнения почему-то не было.

О том, чем занимался летом 2015-го и своих прозвищах

В это время я продолжал учиться в БГУФКе, работал, как и сейчас, в «Макдональдс», играл в футбол в команде второй лиги АЛФ (третий по рангу дивизион в Ассоциации Любителей Футбола) «Европа», это был глубоко любительский футбол.

За карьеру насобирал ряд прозвищ, самое свежее авторства Кучука Алексея Леонидовича – Мертезакер. Были еще Драго, Драч, Драгон.

Путь из базовой лиги АЛФ в высшую лигу чемпионата Беларуси

– Начал футбольный путь довольно поздно, в 12 лет в ФОК Ленинского района.

Затем были ДЮСШ «Орбита», «лицензия» за жодинское «Торпедо», в 17 лет «Партизан», когда он выступал в чемпионате города, «Молодечно» во второй лиге, где поиграл до августа 2014-го, а там закончил с футболом и сосредоточился только на работе. До февраля 2016-го играл в свое удовольствие только в любительской лиге.

Однажды прочитав интервью Шунто Дениса Петровича «Трибуне», решился прийти на просмотр в дубль Крумкачоў, меня взяли. Весь прошлый сезон провел именно в чемпионате дублирующих составов.

А в этом году ближе к началу лета меня стали подключать к тренировкам основы и уже на игре с «Минском» я сидел на скамейке. И вот сейчас понюхал самую малость беларусскую вышку.

Считаю, это было бы невозможно без Кучука Алексея Леонидовича и Волчецкого Павла Александровича. Ну и, может быть, без моего упорства и работоспособности.

О зарплате, количестве часов сна и совмещении футбола и работы

– Думаю, я – абсолютный рекордсмен за всю историю высшей лиги в категории «размер заработной платы» среди тех, кто выходил на поле в высшей лиге, по крайней мере за последние лет 10-15.

Обычно мой будний день складывается следующим образом: я прихожу после ночной работы домой, если есть возможность, то сплю, затем еду на тренировку, а после нее провожу время с девушкой при условии, что поспал не менее 4 часов. Ну и в конце дня мне скорее всего опять на работу.

Откажусь от работы в «Маке», если свяжу жизнь с футболом и буду зарабатывать хотя бы столько же, сколько и в ресторане.

Участник чемпионата Европы

– В прошлом году летом съездил в Ниццу на европейский турнир сборных команд ресторанов «Макдональдс». Заняли то ли 10, то ли 11 место из 13. Все потому, что летели на турнир только работниками своего центрального «Макдака», а не сборной всех ресторанов, как все остальные страны. А уровень турнира был не такой плохой, как может показаться, там были игроки из 4 лиги Англии, второго дивизиона чешской лиги, команды Crystal Palace U19.

Отказал двукратным чемпионам АЛФ – команде «Сябар БертонЛи»

Я хорошо осведомлен о команде «Сябар». Играл против нее на зимнем любительском турнире. Да и звали туда неоднократно в течение прошлого года. Но я отказывался, потому что был явный недостаток времени из-за совмещения основной работы и выступлений за дубль «Крумкачоў». Еще и любительский чемпионат я бы не потянул чисто физически!

Сяргей Лінскі, «Трибуна»