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В Италии температура воздуха поднялась до 50 градусов

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  • 1.08.2017, 19:07
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В Италию пришла рекордная жара.

На острове Сардиния была зафиксирована температура в 50 градусов по Цельсию. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на АНСА.

Также сообщается, что в Неаполе столбик термометра показал 49 градусов со знаком плюс, в Ферраре и курортном Римини - 48 градусов.

Красный уровень опасности в связи с жарой объявлен в 26 городах Апеннин, в том числе в Риме, Милане, Флоренции, Бари, Болонье. Согласно прогнозам синоптиков, африканский зной будет сохраняться в течение недели.

Лето 2017 года уже названо в Италии одним из самых жарких за всю историю метеонаблюдений. Многие города столкнулись с проблемой засухи, а также с нехваткой пресной воды. Уровень водоемов опустился до минимальных показателей. Значительные потери несет сельскохозяйственный сектор Италии. Еще одним следствием жаркой погоды стали лесные пожары.


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