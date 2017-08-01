Майк Пенс: Будущее Грузии связано с Западом 2 1.08.2017, 19:10

Майк Пенс

Фото: Getty Images

В Тбилиси вице-президент США резко осудил российскую оккупацию части Грузии и пообещал защитить страну

Соединенные Штаты поддерживают и стоят на страже свободы Грузии и ценностей, которые оба государства разделяют. Как заявил в ходе своего визита вице-президент США Майк Пенс, таково послание президента Соединенных Штатов, с которым он его направил в Грузию, передает «Голос Америки».

В частности, как сказал Пенс на брифинге в Тбилиси, США осуждают оккупацию Грузии Россией, поддерживают её территориальную целостность и суверенитет, и стремление страны присоединиться к НАТО.

«Сегодня в 40 километрах от этого места на оккупированной грузинской территории расположены российские танки. 20% территории Грузии оккупированы. И я подчеркиваю, что США решительно осуждают оккупацию Грузии со стороны России. США твердо поддерживают территориальную целостность и суверенитет Грузии. Администрация Дональда Трампа всегда строго ответит тем странам, у кого появится претензия на посягательство на территориальную целостность и суверенитет Грузии», – заявил Пенс, и при этом сообщил, что президент Трамп «очень скоро» подпишет закон о новых санкциях против России.

«Этот закон не только кодифицирует действующие санкции в отношении России, которые наша администрация поддерживает, но и усилит их, наделив президента и Госдепартамент возможностью проводить соответствующую внешнюю политику», – заявил вице-президент США.

В то же время, отметил вице-президент, США заинтересованы в том, чтобы иметь хорошие отношения с Россией, но, как заявил вице-президент, добиться этого можно лишь после того, как российская сторона «перестанет предпринимать деструктивные действия».

Майк Пенс сказал, что Соединенные Штаты намерены продолжить помогать Грузии проводить реформы, а также углубят сотрудничество в сфере бизнеса и экономики. По его словам, «сильная и развитая Грузия добъется объединения страны» и что настанет время, когда страна «отметит день возвращения своих территорий».

«Еще раз повторю слова президента Трампа – мы стоим рядом с вами, мы продолжаем союзничество, будущее Грузии связано с Западом, наша сила всегда есть и будет в нашем единстве», – заявил вице-президент США.

Защитят ли США Грузию?

В ходе пресс-конференции в Тбилиси, американского вице-президента спросили защитят ли США Грузию в случае нападения России, которая противится расширению Североатлантического альянса на восток, и которая в ответ на учения, проводимые НАТО в Грузии, намерена провести крупномасштабные учения «Запад – 2017».

«Президент Трамп направил меня в это турне, чтобы донести ясное послание до стран Балтии, Черногории и Грузии, что США поддерживают свободолюбивые страны, и мы делаем это не только на словах, но и доказываем на деле. Президент подчеркнул, что американский контингент наглядно демонстирует, что мы верны нашим обязательствам», – заявил Майк Пенс.

«Что касается переброски Россией 100-тысячного контингента, то это еще одно подтверждение того, насколько важно, чтобы партнеры НАТО стояли на одной позиции. Я и президент Трамп верим, что можно иметь лучшие отношения с Россией, однако переговоры между двумя странами всегда начинаются с определения позиций каждого партнера», – сказал Пенс.

Другие встречи

После проведенных встреч с грузинским премьером, оппозицией и Католикосом-Патриархом Всея Грузии Илией Вторым, Майк Пенс направился на военную базу Вазиани, где вместе с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили встретился с участниками многонациональных военных учений НАТО «Достойный партнер – 2017».

Напомним, третьи по счету учения «Достойный партнер» начались в Грузии 30-го июля, и завершатся 12-го августа. В этом году в них принимают участие более 2.8 тысяч представителей вооруженных сил восьми стран – Армении, Грузии, США, Великобритании, Германии, Турции, Словении и Украины. Из Грузии вечером 1-го августа вице-президент Соединенных Штатов направился с официальным визитом в Черногорию.

Оценки в Тбилиси

Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили назвал визит американского вице-президента «историческим», отметив, что тем самым было однозначно продемонстрирована поддержка Соединенными Штатами территориальной целостности Грузии и её внешнеполитические приоритеты.

«Соединенные Штаты были и остаются главным стратегическим партнером Грузии, и визит вице-президента является подтверждением этого. Мы услышали очень четкие послания по поводу поддержки Грузии, поддержки ее территориальной целостности, курса внешней политики… У нас осталось чувство большой благодарности в отношении вице-президента, а также президента Дональда Трампа, чьи послания привез к нам Майк Пенс. Думаю, народ Грузии увидел масштаб поддержки со стороны Соединенных Штатов, и это действительно предоставляет Грузии исторический шанс», – заявил в своем комментарии для СМИ Георгий Квирикашвили.

В свою очередь, министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе в беседе с грузинскими СМИ выделил из высказываний Майка Пенса «два самых важных»:

«Наша сила в единстве», и «мы стоим с вами» – это послания, которые вице-президент привез из Вашингтона... и они олицетворяют огромную поддержку со стороны США», – заявил журналистам глава грузинского МИДа.

Комментарий Москвы

Москва также прокомментировала восточноевропейскую поездку Майка Пенса. Как заявил 1-го августа пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Россия видит проблему не в отношениях США с бывшими республиками СССР, а в расширении «различных альянсов» и их военной инфраструктуры.

«Это суверенные страны, которые, безусловно, выстраивают по своему усмотрению отношения с международными партнерами. Здесь никакой проблемы быть не может... Подобное сотрудничество становится проблемой для нас, когда оно влечет за собой расширение различных альянсов и военной инфраструктуры этих альянсов в сторону наших границ. Это вызывает нашу обеспокоенность», – заявил Песков.