В Беларуси исчез российский диссидент 1 1.08.2017, 21:15

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Правозащитники подозревают, что Владимира Егорова готовят к высылке.

Сотрудники белорусского хостела, в котором жил Владимир Егоров, сообщили правозащитникам, что за ним пришли «комитетчики». «Это похоже на дело Мурада Амриева», - говорит «Радыё Свабода» белорусская правозащитница Анастасия Лойко.

Против Егорова, который живет в городе Торопец Тверской области России и возглавлял местное отделение партии «Яблоко», было заведено уголовное дело за пост «экстремистской направленности» в социальной сети.

«В России сейчас волна возбуждения уголовных дел за репосты, которые якобы содержат экстремизм, - рассказывает правозащитник организации Human Constanta Анастасия Лойко. - Много активистов попали под нее. Против Владимира Егорова, который занимался расследованием коррупционных дел, было много попыток преследования в различных формах. У него два раза пытались поджечь дом, следили за его постами в соцсетях. И вот один из постов отнесли к «экстремизму», завели уголовное дело».

От преследования политик пытался скрыться в Украине, где попросил статуса беженца. Однако якобы сотрудники СБУ вывезли его на нейтральную полосу между пунктами пропуска Сеньковка (Украина), Новые Юрковичи (Россия) и Веселовка (Беларусь).

«Меня, по правде, намного больше беспокоит то, что с ним произошло в Беларуси, - говорит Анастасия Лойко. - Сотрудники хостела, в котором жил Егоров, сообщили правозащитникам, что за ним пришли «комитетчики» и после этого он исчез. По информации правозащитников, 31 июля Владимира Егорова осудили в суде Октябрьского района Минска за «хулиганство» на двое суток. Осудили его якобы в его отсутствие, определить его нынешнее местонахождение также не удается».

«Я, конечно, видела разное. Как людей в быстром режиме судили и на ровном месте давали по 15 суток за что угодно. Но такого, что человека судят в его отсутствие, он физически нигде не появляются, его нет ни в каких изоляторах и все государственные органы открещиваются и говорят, что у нас такого нет, с таким я сталкиваюсь впервые».

Анастасия Лойко говорит, что согласно миграционному законодательству Егоров мог находиться в Беларуси без регистрации до 90 дней. Даже если бы белорусские власти решили провести процедуру высылки, то Департамент по гражданству и миграции должен это подтвердить.

«Здесь же ни районный ОГиМ, ни пресс-служба МВД не подтвердили, что такое решение было. И непонятно, где он сейчас находится. Непонятно, почему суд состоялся без него. Я уверена, что этот суд по надуманной причине и не связан с бранью и чем-то подобным», - говорит Лойко.

По ее словам, в Беларуси Егоров ждал официального подтверждения от пограничных служб Украины о своем статусе. В случае, если ему въезд в Украину не запрещен официально, он предполагал выехать туда.

«Но белорусские власти, как всегда, всех переиграли, и я очень переживаю за его судьбу. Есть большая вероятность, что он несколько лет может провести в российской тюрьме просто на ровном месте», - говорит Анастасия Лойко.

«Для меня самое страшное, что мы его физически не нашли. Страшно представить, что с ним теперь может происходить и где он сейчас. Ведь его российскому адвокату в случае его нахождения в России должны были сообщить об этом. Но этого не произошло еще», - говорит правозащитник.

Анастасия Лойко утверждает, что ситуация с Владимиром Егоровым очень похожа на дело Мурада Амриева.

«Там очень похожа ситуация была, когда в Добруше было мало информации, не пускали к нему адвоката, игнорировали статус беженца, не объясняли, что за процедура. Только в результате наших настойчивых запросов мы узнали, что эта процедура высылки, - объясняет Анастасия Лойко. - И я не исключаю, что в ситуации Егоровым через какое-то время также сообщат о процедуре высылки».