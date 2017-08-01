Польша отметила 73-ю годовщину Варшавского восстания 1.08.2017, 21:41

9,431

В 17.00 по местному времени в Варшаве раздался гул сирен и было приостановлено уличное движение.

В 17 часов – в тот момент, когда 1 августа 1944 года против немцев с оружием в руках выступили бойцы подпольной Армии Крайовой - в польской столице раздался гул сирен и было приостановлено уличное движение, передает «Радио Польша».

Десятки тысяч варшавян вышли на митинг в центре столицы, чтобы минутой молчания почтить память героев Варшавского восстания. В 17 часов минутой молчания память участников Варшавского восстания почтили также представители польской диаспоры в Лондоне, Берлине, Брюсселе, Чикаго и других городах. В местах, где в 1944 году продолжались бои повстанцев с немецкой армией, где немцы расстреливали мирных жителей польской столицы, появились цветы и зажглись лампадки.

У памятника героям Восстания Gloria Victis на Повонзковском кладбище прошла торжественная церемония с участием президента Анджея Дуды и ветеранов. Президент Польши также возложил цветы к памятнику жителям Варшавы, погибшим и расстрелянным немцами в период Варшавского восстания.

На площади Пилсудского у Могилы неизвестного солдата в полдень состоялась торжественная смена почетного караула Войска Польского, к могиле были возложены венки. В торжествах у памятника Польскому подпольному государству и Армии Крайовой на площади у здания польского Сейма участвовали ветераны, жители столицы, парламентарии. «Варшавское восстание с одной стороны было направлено против немцев, ибо немецкий нацизм нарушал все ценности и был проявлением нового варварства. С другой стороны, Варшавское восстание должно было приостановить наступление коммунизма, который опирался на ненависть к свободе, церкви и религии», – заявил, выступая от имени руководства польского парламента, вице-спикер Сейма Ришард Терлецкий.

Варшавское восстание 1944 года продолжалось 63 дня и не было подавлено, а закончилось подписанием с немцами акта о капитуляции.

Во время восстания погибло около 20 тыс. повстанцев, 17 тыс. попали в плен. Также погибли около 10 тыс. немецких солдат, около 6 тыс. пропали без вести. Погибло около 200 тысяч гражданского населения Варшавы, большая часть польской столицы была разрушена. Немецкие спецподразделения уничтожали уцелевшие здания, более полумиллиона жителей Варшавы были выгнаны из города.