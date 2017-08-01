Николай Статкевич: Авторитарные режимы учатся друг у друга 1 1.08.2017, 21:50

Николай Статкевич

Россия идет по пути белорусского диктатора.

Один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич поделился мнением о высылке Путиным американских дипломатов из РФ.

«Авторитарные режимы учатся друг у друга. Так в очередной раз можно сказать после того, как, в ответ на американские санкции, Кремль сократил количество сотрудников дипломатических миссий США в два с половиной раза.

Белорусы сразу вспомнили, как, также в ответ на санкции, местный «главнюк» уменьшил количество американских дипломатов в нашей стране с нескольких десятков до семи. И ничего - теперь американцы даже санкции односторонне отменили. В ответ им разрешили иметь здесь еще одного дипломата.

Возможно поэтому и Москва выбрала аналогичный способ ответа - если «пересидент» небольшой Беларуси сумел «наклонить» сверхдержаву, то почему великой России не попробовать тоже. К тому же, создается предмет для торга - сейчас «правильное поведение» Вашингтона можно будет награждать, увеличивая количество разрешенных ему дипломатов в России на десяток-другой.

Все логично. Только я бы не стал использовать термин «учатся». Скорее - «вдохновляют» друг друга, показывают пример соседям по региону. Вот только западные демократии никак не научатся простой истине - если вы становитесь слишком терпимыми к нарушениям прав человека автократом одной из стран региона, то показываете свою слабость и отсутствие принципов. Чем неизбежно захочет воспользоваться автократ другой страны региона.

Пожалуйста на грабли!», - написал Николай Статкевич на своей странице в «Фейсбуке».