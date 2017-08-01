В Беларуси объединят профессиональный и любительский бокс 1.08.2017, 22:12

Фото с сайта fbrd.ru

Такой шаг позволит боксерам-профессионалам участвовать в Олимпийских играх.

Профессиональный и любительский бокс объединят в Беларуси. Об этом сегодня на пресс-конференции в столичном Дворце спорта рассказал председатель Белорусской федерации бокса Дмитрий Тихомолов.

«Мы уже готовим документы, чтобы объединить любительский и профессиональный бокс под одной крышей. Сейчас все зависит от Министерства спорта и Министерства юстиции. В западных странах и России эти вопросы решены, а у нас еще что-то делят», — цитирует Дмитрия Тихомолова БелТА.

По словам руководителя, такой шаг позволит боксерам-профессионалам участвовать в Олимпийских играх, что укрепит национальную команду.