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Ромуальд Шереметьев: Российские военные могут «случайно» остаться в Беларуси

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  • 10.08.2017, 16:07
Ромуальд Шереметьев
Фото: charter97.org

Беларусь является ключевой страной для военных планов Кремля.

Бывший министр обороны Польши Ромуальд Шереметьев в интервью Charter97.org заявил, что российско-белорусские военные учения «Запад-2017» могут стать этапом оккупации Беларуси для дальнейших действий в западном направлении.

- Близятся российско-белорусские учения «Запад-2017». Украина и страны Балтии обеспокоены маневрами российских военных вблизи их границ. Генеральный секретарь НАТО также заявил, что Альянс намерен внимательно следить за ходом маневров. Какую, на ваш взгляд, «Запад-2017» представляют опасность для региона?

- Что меня больше всего беспокоит, если говорить об активности этих учений, так это то, что они вообще на протяжении длительного времени проходят. Россияне привозят огромное количество солдат и военной техники. И каждый раз, когда армия отрабатывает боевые действия, возникает вопрос: а для чего это делается? Ведь такие учения требует больших расходов, и руководители государств, которые принимают такое решение, делают это с какой-то целью.

Ситуация такова: во-первых, мы уже давно заметили, что российская сторона взяла за практику не информировать противоположную сторону, в особенности страны НАТО, о проведении подобных учений. Во-вторых, когда уже начинаются учения, доходит до того, что военные наблюдатели из других стран не могут в них участвовать. В-третьих, у нас нет доступа к сценарию учений. Поэтому неизвестно, что российские войска отрабатывают.

У меня такое ощущение, что Россия заставляет нас (государства-члены НАТО, - прим. Charter97.org) свыкнуться с этим фактом. Мол, мы проводим учения, ничего, кроме учений не происходит, это норма и так будет всегда.

А что будет, если России придет в голову провести какую-нибудь военную операцию с солдатами, участвующими в учениях? Например, в странах Балтии? Это станет для нас полной неожиданностью. Думаю, именно такую цель преследуют учения, которые проводит Россия.

- Есть мнение, что Россия после учений может оставить часть солдат и военной техники на территории Беларуси. Некоторые эксперты предполагают, что под видом учений и вовсе может быть оккупирована Беларусь.

- Если учесть, что Россия планирует отрабатывать наступательные операции у границ Украины, стран Балтии и Польши, то Беларусь, как место, с которого могут начаться военные действия, является ключевой и очень важной территорией. Ведь тот, кто намеревается провести военную операцию, должен гарантировать полный контроль над территорией, где будут сгруппированы силы и техника. Иначе здесь могут произойти неожиданности. Поэтому взятие Беларуси под полный контроль является очевидным.

Именно это станет сигналом после завершения учений «Запад-2017»: не останутся ли «случайно» россияне в Беларуси и не будет ли страна под полным контролем России.

- Что в такой ситуации должен делать Запад и НАТО?

- Проблема заключается в том, что неизвестно, на что могут пойти россияне. Поэтому и были размещены сухопутные войска США и других стран в Польше и Балтии. Кроме этого, НАТО следит за тем, что происходит и будет реагировать, если, не дай Бог, что-то случится.


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