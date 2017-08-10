Николай Статкевич: Лукашенко, как содержанка, устраивающая истерики своему папику 3 10.08.2017, 17:33

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Николай Статкевич

Диктатор ничего не сможет сделать для защиты страны в случае российской агрессии.

После проведения военных учений "Запад-2017" часть российских военнослужащих могут остаться на территории Беларуси, заявил в комментарии изданию "Гордон" лидер Белорусского национального конгресса, оппозиционер Николай Статкевич.

"Даже если вероятность угрозы со стороны РФ составляет процентов 10, это вызывает серьезные опасения. Это ужасно высокий процент. Ведь не исключено, что не все российские войска выйдут из Беларуси после учений и на территории страны останется их военная база. Еще один вариант – в Беларуси останется вооружение, которое российская группировка сможет использовать в будущем. В любом случае есть вероятность провокаций. Мы же знаем, что в России принято решать внутренние проблемы за счет действий в других странах. Тем более, не так много времени осталось до выборов президента РФ. Поэтому мы проявляем обеспокоенность", – отметил Статкевич.

По его словам, среди белорусских силовиков президент РФ Владимир Путин пользуется большей популярностью, чем Лукашенко.

"Режим Лукашенко ничего не сможет сделать в случае российской агрессии против Беларуси. О каком противодействии может идти речь, если он в кармане у Путина? Он защищается исключительно благодаря риторике, которая устраивает РФ, и тому факту, что Москва чувствует полный контроль над Беларусью. Режим Лукашенко живет полностью за счет российских дотаций. Поэтому внутри Беларуси он проводит соответствующую информационную политику. Наши силовики воспитываются как филиал российских силовых структур. Самый популярный политик у силовых структур Беларуси – это Путин, а не Лукашенко. Последнего силовики, как и большинство белорусского общества, презирают и ненавидят", – подчеркнул оппозиционер.

По его мнению, в случае российской агрессии Беларуси будет сложнее отстоять свою территориальную целостность, чем Украине.

"Российские телеканалы в Беларуси занимаются промыванием мозгов населения. И это дает свой результат. Лукашенко, по существу, в обмен на российские дотации отдал Москве все, кроме формальных примет суверенитета. Нас очень смешат фантазии украинских политологов, которые видят в Беларуси какое-то сопротивление России со стороны Лукашенко. Ничего такого нет, это просто торговля за дотации.

Лукашенко, как содержанка, устраивающая истерики своему папику, требует от Москвы все больше дотаций. Так что иллюзий в этом плане быть не должно. Защитить Беларусь может только ее народ. Надежд на белорусские силовые структуры у нас, к сожалению, нет. И нам будет тяжелее, чем в Украине. У вас хотя бы силовики дали оружие людям, желающим защитить свою страну. У нас такого, скорее всего, не будет", – резюмировал Статкевич.