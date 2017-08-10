Акция предупреждения пройдет в Минске 8 сентября в 19:00 1 10.08.2017, 17:48

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Время проведения акции на Октябрьской площади Минска изменилось на час.

Один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич сообщил, что время начала Акции предупреждения изменено по просьбе жителей Минска.

«Внимание! Рада Белорусского Национального Конгресса по просьбе минчан изменила время начала Акции предупреждения. Протест против внутренней оккупации страны и против угрозы внешней агрессии начнется на час позже - 8 сентября в 19.00 на Октябрьской площади Минска.

Освободим Беларусь из-под внутренней оккупации и не допустим внешней оккупации нашей страны!

Власть - народу!

Жыве Беларусь!», - написал Николай Статкевич на своей странице в «Фейсбуке».