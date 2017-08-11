Задержанному в Витебске батюшке-сутенеру из России предъявлено обвинение 3 11.08.2017, 11:38

НИКОЛАЙ КИРЕЕВ (В ЦЕНТРЕ)

ФОТО: ВКОНТАКТЕ

Священник заключен под стражу.

Задержанному в Витебске священнику из Россиипредъявлено обвинение, сообщила БелТА официальный представитель управления Следственного комитета по Витебской области Светлана Сахарова.

Следователи Витебского городского отдела Следственного комитета предъявили гражданину России обвинение по ч.1 ст.14, ч.2 ст.171 УК Беларуси (покушение на организацию и использование занятия проституцией другим лицом, сопряженные с вывозом за пределы государства лица для занятия проституцией). К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, 39-летний мужчина был задержан в районе автовокзала в Витебске сотрудниками органов внутренних дел при попытке вывоза в Санкт-Петербург для занятия проституцией двух жительниц областного центра.