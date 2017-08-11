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Путин внес в Госдуму законопроект об использовании ПВО на границе Беларуси с ЕС

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  • 11.08.2017, 12:03

Президент России хочет внести изменения в соглашение между РФ и Беларусью о совместной охране границы от 3 февраля 2009 года.

Президент Российской Федерации Владимир Путин 10 августа внес в Государственную думу проект федерального закона №245943-7 об использовании ПВО на границах Беларуси. О регистрации документа сообщает сайт российского парламента.

Так, Путин просит Госдуму ратифицировать протокол "о внесении изменений и дополнения в Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о совместной охране внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве и создании Единой региональной системы противовоздушной обороны Российской Федерации и Республики Беларусь от 3 февраля 2009 г.".

Отмечается, что протокол был подписан 2 ноября 2016 года в городе Минске.

"Его положениями уточняется понятийный аппарат Соглашения, а также вносятся изменения, касающиеся организационно-штатной структуры Вооруженных Сил Российской Федерации и порядка применения оружия и боевой техники дежурными по противовоздушной обороне при совместном выполнении задач боевого дежурства", – сказано в сообщении.

Указывается, что реализация протокола позволит "повысить надежность охраны внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве, будет способствовать укреплению безопасности двух государств и не потребует дополнительных ассигнований федерального бюджета".

Договор о создании союзного государства был подписан Россией и Беларусью в 1997 году. В 2010 году из-за осложнений в отношениях стран интеграция практически остановилась.

19 сентября 2015 года президент РФ Владимир Путин распорядился подписать соглашение с Беларусью о создании на ее территории российской авиабазы.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что цель данного военного объекта – "охрана воздушной границы союзного государства" Беларуси и России.

В октябре того же года президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что "ничего не знает" об авиабазе в Беларуси, и это российский "вброс". Также он говорил про нецелесообразность размещения такой базы.

В феврале 2017 года военный журналист Александр Гольц в комментарии "Медузе" сообщил, что на территории Беларуси "есть два российских военных объекта: это система раннего предупреждения о ракетном нападении и система дальней связи, которая обеспечивает российские подводные лодки".

С 14-го по 20 сентября в Беларуси пройдут российско-белорусские военные учения "Запад-2017". Военнослужащие РФ начали прибывать в страну 24 июля.

Свое беспокойство по поводу их проведения уже выразили страны Европейского союза, НАТО и Украина.

В августе международное разведывательное сообщество InformNapalm зафиксировало масштабное перемещение российской военной техники по всей линии европейской границы. Эксперты предупредили, что учения могут стать этапом "оккупации и втягивания Беларуси в вооруженный конфликт".


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