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ВСУ: Украина ответит на размещение системы ПВО РФ и Беларуси

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  • 11.08.2017, 20:28
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Украина примет меры в связи с внесением в Госдуму РФ законопроекта об использовании ПВО на границе Беларуси с ЕС.

Бойцы ВСУ не нарушают воздушных границ Российской Федерации, в связи с этим нет надобности в размещении российских систем противовоздушной обороны на украинско-российской границе.

Об этом заявил заместитель начальника управления по связям с общественностью ВСУ Юзеф Венскович, пишет УНИАН.

Он отметил, что украинские военные пристально следят за инициативой президента РФ Владимира Путина относительно размещения российских систем ПРО на границе с Украиной и Беларусью.

Венскович указал на то, что украинские воздушные силы действуют только на украинской территории.

«Вооруженные силы Украины не нарушают воздушные границы сопредельных государств, то есть не дают повода для применения этих средств, но они могут их развернуть», - отметил он.

Как сообщал ранее Charter.97.org, президент РФ Владимир Путин обратился к Госдуме с просьбой внести изменения в закон для возможности размещения систем противовоздушной обороны вблизи границы Украины.


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