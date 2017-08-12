Белорусских учителей хотят одеть в форму 25 12.08.2017, 9:33

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Форма для учителей: игра в Северную Корею или отвлекающий маневр от реальных проблем в образовании?

Беллегпром предлагает одеть учителей в форму. Речь идет о создании единого стиля одежды для педагогов. В концерне считают, что это повышает имидж школы.

Евгений Ливянт: «Я был бы счастлив, если бы в школе осталась единственная проблема – одеть всех по форме»

Репетитор, создатель центра «100 баллов» Евгений Ливянт считает, что форма – как для учеников, так и для учителей не просто бесполезна, но даже вредна.

– Не знаю ни одной задачи, которая была бы решена введением формы для учителей и для учеников, – объясняет собеседник «Завтра твоей страны». – Зайдите в школе в любой старший класс и предложите ученикам прочесть хоть одно стихотворение, рассказать любой закон физики или математическую теорему. Вы убедитесь: большинство не знает ничего. Как думаете, если ученики наденут форму, у них появятся дополнительные знания? Они начнут лучше учиться?

Евгений Ливянт вспоминает, как в 80-90-е работал в школе учителем и ходил на работу в деловом костюме и в джинсах и свитере:

– Работал ли я лучше в костюме, чем в джинсах? Не думаю.

По мнению эксперта, обсуждать введение формы для учителей можно лишь в том случае, если ее будут выдавать педагогам бесплатно:

– Представителям разных сфер деятельности выдают на работе форму, канцелярские принадлежности, оргтехнику, телефонные звонки оплачиваются работодателем, и только учителя за свой счет покупают канцтовары, оргтехнику, звонят родителям, а теперь еще и за свои деньги будут покупать рабочую одежду.

Собеседник не сомневается, что создать униформу для учителей разного возраста и комплекции – задача непосильная для «Беллегпрома».

– Я был бы счастлив, если бы в школе осталась единственная проблема – одеть всех по форме.

Евгений Ливянт полагает, что главная проблема системы образования заключается в ее кризисе.

– Инициатива ввести форму для учителей – чушь. Это решение принято не будет, зато народ отвлекут от реальных проблем.

Эксперт обращает внимание на то, что до начала учебного года осталось немного времени, но новые учебники не были опубликованы на сайте Министерства образования, а программы по отдельным предметам изменились, по его мнению, в худшую сторону.

– Из школьного курса физики впервые исключены темы закона Архимеда, силы Архимеда и плавания тел. Исключена статика – наука о равновесии тел. Ни в одном классе не упоминаются! Зачем учить физику, если этих тем нет? Зачем ходить в школу, если человек не знает, почему одни тела плавают, а другие тонут?

Когда Бог хочет наказать людей, он лишает их разума. Мне кажется, наша система образования наказана, – заключает Евгений Ливянт.

Саша Варламов: «Хочешь переодеть страну в форму – надень ее первым и носи, не снимая, как Ким Чен Ын»

Известный дизайнер Саша Варламов отмечает:

– Первое, что приходит в голову, услышав эту новость: «Беллегпрому» понадобилось срочно найти, кому можно было бы втюхивать свою продукцию. То есть не Магомет ищет пути к Горе, а Гору заставляют идти к Магомету. Удобно устроились, теперь можно продолжать и дальше плевать в потолок.

И самое удивительное, что все это происходит сегодня, когда открыты границы, есть интернет, когда можно сравнивать и делать выводы.

К инициативе ввести единый стиль одежды для белорусских учителей дизайнер отнесся с иронией:

– Давайте еще всех пострижем одинаково, выкрасим и причешем, а лучше всем сразу маски надеть! Можно еще и строевому шагу обучить, чтобы как в армии – всем с левой ноги и под строевую песню в школах передвигались.

Чудеса в решете! Казалось бы, маразм уже исчерпал себя – вот оно донышко, но где там! «Творчество» чиновников безгранично! В таких случаях стоит начинать переделывать мир с себя: хочешь переодеть страну в форму – надень ее первым и носи, не снимая, как Ким Чен Ын, к примеру.

Саша Варламов подчеркивает: стиль заключается не в том, во что человек одет на работе или в чем он ходит на занятия, а в том, а как он мыслит.

По поводу делового стиля, собеседник приводит в пример дипломатов.

– В прошлом веке еще можно было увидеть на дипломатах при вручении верительных грамот, к примеру, «костюм пингвина», как они сами его называли: серые в полоску брюки и черный фрак. Но сейчас уже и это не обязательно. Раньше невозможно было представить себе дипломата, который носил бы костюмы бежевых оттенков, а сегодня такое допустимо, как и ткань в мелкую клетку типа «принц Уэльский».

Если мировая дипломатия постепенно уходит от стандартов, это же о чем-то говорит. Границы размываются, а тот, кто пытается их сохранить, делает это с целью «разделяй и властвуй» – сначала отодвинуть себя от мира, а потом и от человечества. Очевидно, это нужно тем, кто хочет, чтобы мысли, чувства, отношения, поступки – все было в соответствии с инструкцией, когда думать не стоит или вовсе запрещено, когда лишь министерство образования может классифицировать, что есть добро и что есть зло – что можно и что нельзя...

Дизайнер предлагает инициаторам идеи ввести единый стиль одежды для учителей самим одеться в форму.

– Думаю, что скорость, с которой развиваются события в кабинетах, скоро позволит услаждать взоры интуристов утренними строевыми подготовками чиновников Минобра у памятника вождю мирового пролетариата на одноименной площади в центре Минска, – со скепсисом подводит итог собеседник «Завтра твоей страны».