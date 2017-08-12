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Белорусов креативно приглашают на Акцию предупреждения

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  • 12.08.2017, 16:30
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Соцсети заполнили баннеры с призывом выходить на Октябрьскую площадь Минска 8 сентября в 19:00.

Некоторые из них напоминают о важных событиях истории, которые произошли в этот день — годовщинах победы под Оршей в 1514 году и принятия военной присяги на верность Беларуси в 1992 году, сообщает сайт Белорусского Национального Конгресса bnknews.org.

Активисты напоминают о протестных акциях весны и лета и призывают распространять информацию об акции в соцсетях с хэштегами #ЗамирнуюБеларусь и #8верасня.

Напомним, что 8 сентября в 19.00 на Октябрьской площади Минска Белорусский Национальный Конгресс проведет Акцию предупреждения с требованием отмены учений «Запад-2017».


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