Встреча Светланы Алексиевич с гомельчанами прошла с аншлагом 3 12.08.2017, 22:24

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Гомельчане сердечно встретили известную белорусскую писательницу.

12 августа нобелевский лауреат Светлана Алексиевич посетила Гомель. Государственные учреждения проигнорировали встречу. Десятки жителей Гомеля собрались на встречу в частном доме на улице Полесской, который служит офисом для оппозиции, пишет nn.by.

Люди сердечно приветствовали первую белорусскую нобелевскую лауреатку.

Фото: Денис Рабянок

У Алексиевич попросили оплатить протез для инвалида.

А активист независимого профсоюза РЭП Андрей Стрижак попросил Алексиевич поддержать политзаключенного Игоря Комлика:

Светлана Алексиевич поделилась своими оценками современности.

Завтра писательницу ждет ностальгическая встреча с бывшими одноклассниками в Копаткевичах (Петриковский район).