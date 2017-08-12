Встреча Светланы Алексиевич с гомельчанами прошла с аншлагом

Встреча Светланы Алексиевич с гомельчанами прошла с аншлагом3
- 12.08.2017, 22:24
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Гомельчане сердечно встретили известную белорусскую писательницу.
12 августа нобелевский лауреат Светлана Алексиевич посетила Гомель. Государственные учреждения проигнорировали встречу. Десятки жителей Гомеля собрались на встречу в частном доме на улице Полесской, который служит офисом для оппозиции, пишет nn.by.
Люди сердечно приветствовали первую белорусскую нобелевскую лауреатку.
У Алексиевич попросили оплатить протез для инвалида.
А активист независимого профсоюза РЭП Андрей Стрижак попросил Алексиевич поддержать политзаключенного Игоря Комлика:
Светлана Алексиевич поделилась своими оценками современности.
Завтра писательницу ждет ностальгическая встреча с бывшими одноклассниками в Копаткевичах (Петриковский район).