InformNapalm: Перед «Запад-2017» Россия берет под контроль небо Беларуси 4 13.08.2017, 10:51

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Что скрывает в себе документ, переданный Путиным в Госдуму РФ.

10 августа 2017 президент Российской Федерации внес на ратификацию в Государственную Думу подписанный 2 ноября 2016 г. Протокол о внесении изменений и дополнения к Соглашению между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о совместной охране внешней границы «союзного государства» в воздушном пространстве и создании Единой региональной системы противовоздушной обороны Российской Федерации и Республики Беларусь от 3 февраля 2009 г. (законопроект №245943-7). По состоянию на 11 августа указывается, что законопроект все еще находится на рассмотрении. Предлагаемые в Протоколе изменения и дополнения фактически дают России карт-бланш на военные действия на территории Беларуси под флагом Единой региональной системы противовоздушной обороны, пишет informnapalm.org.

Соглашение 2009 г. предусматривало создание и определение задач Единой региональной системы противовоздушной обороны Российской Федерации и Республики Беларусь, в частности, в так называемый «угрожаемый период» – промежуток времени, в течение которого возникла и сохраняется угроза вооруженного нападения на одну из Сторон в регионе. Соглашение вступило в силу в марте 2012 г.

Протокол о внесении изменений и дополнений в указанное Соглашение был подписан в Минске 2 ноября 2016 г. во время заседания совместной Коллегии министерств обороны России и Беларуси. Тогда же были приняты другие важные решения в сфере безопасности так называемого «союзного государства» РФ и Беларуси. Александр Лукашенко утвердил Протокол своим указом от 10 марта 2017 г.

Протоколом предусмотрено изменение терминологии. В частности, вместо бывших Военно-воздушных сил ВС РФ предлагается упоминать Воздушно-космические. Это отражает реальные изменения видовой структуры ВС РФ в 2015 г. и не представляет для нас особого интереса.

Гораздо важнее предложение заменить понятие «угрожаемый период» на «период непосредственной угрозы агрессии», который определяется как «период обострения военно-политической обстановки, в течение которого возникла и сохраняется угроза агрессии против одной из Сторон в регионе со стороны какого-либо государства или группы государств».

Новая редакция понятия временнóго фактора осуществления угрозы значительно расширяет возможности для полномасштабного развертывания сил так называемой Единой региональной системы ПВО, а по существу группировки ВКС РФ на территории Беларуси.

Во-первых, для этого уже не требуется угрозы вооруженного нападения, а достаточно лишь возникновения и сохранения угрозы агрессии. По сути, любое из подразделений Вооруженных Сил Украины, дислоцирующееся вдоль границы с Россией и Беларусью, может рассматриваться как фактор потенциальной угрозы агрессии.

Во-вторых, под этой неопределенной угрозой может подразумеваться все, что угодно, начиная от заявлений отдельных лидеров политических сил, и до создания военных баз НATO на территории Украины.

В-третьих, «период обострения военно-политической обстановки», при желании, можно начинать отсчитывать от момента начала оккупации Крыма или войны на Донбассе. Ведь эта и впрямь обостренная обстановка имеет место в Украине, протяженность границы с которой у Беларуси составляет более тысячи километров.

В этой связи следует особо отметить, что на территории Беларуси в период с 8 декабря 2013 г. (Майдан) и вплоть до 7 сентября 2014 г. (подписание первого Минского соглашения по Донбассу) находился ограниченный контингент ВКС РФ, который базировался на белорусских авиабазах в Барановичах и Бобруйске.

Также следует обратить внимание на предусмотренные Протоколом изменения в Положении о Единой региональной системе противовоздушной обороны Российской Федерации и Республики Беларусь.

В действующем Положении значится, что уполномоченные органы Сторон совместно с командующим Единой региональной системы организуют взаимодействие «между Военно-воздушными силами и войсками (силами) противовоздушной обороны Балтийского флота, объединениями Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Российской Федерации, Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Республики Беларусь».

В новой редакции это взаимодействие уже осуществляется «между Воздушно-космическими силами Вооруженных Сил Российской Федерации, Западным военным округом, объединениями Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Российской Федерации, Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Республики Беларусь».

Появление в этом контексте ЗВО ВС РФ (примыкающего к границам Беларуси и Украины) может свидетельствовать о желании расширить военный инструментарий на случай «обострения военно-политической обстановки».

Напомним, что Россия проводит переброску ударных бронетанковых групп к своим западным границам в преддверии совместного стратегического учения «Запад-2017». Маневры будут проходить 14-20 сентября, в том числе на территории Беларуси.

Руководству Республики Беларусь стоит задуматься о перспективах «военного сотрудничества» с политическим режимом, обозленным международными санкциями и потому остро нуждающимся в «маленьких победоносных войнах». Возможно, прямо сейчас очередной славянской стране (либо отдельной ее части) тщательно и методично готовят «возвращение в родную гавань». Мало приятного сулит и потенциальное втягивание Беларуси в конфликт РФ с Украиной.

В этой связи примечательно, что уже целый месяц остается вакантной должность командующего ВВС и войсками ПВО Беларуси. Занимавший этот пост на протяжении последних 5 лет генерал-майор Олег Двигалев 18 июля был назначен председателем государственного военно-промышленного комитета Беларуси. Имя бывшего командующего фигурирует в материале о потенциальных агентах влияния РФ в Беларуси. Можно предположить, что снятие с должности Двигалева и столь долгое неназначение преемника свидетельствует о попытке Минска тихо саботировать «сотрудничество», превращающее Беларусь в заложницу внешнеполитических авантюр Кремля.