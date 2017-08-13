«Спасибо деду за победу!»5
- 13.08.2017, 11:21
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Константин Острожский призвал на Акцию предупреждения.
Креативное приглашение на Акцию предупреждения, которая начнется 8 сентября в 19.00 на Октябрьской площади в Минске, разместил в «Фейсбуке» Белорусский Национальный Конгресс.
Автор великой победы белорусского оружия (и всей западной цивилизации) над ордой из Москвы гетман Константин Острожский призывает на акцию и как бы намекает агрессорам с востока и их сатрапам: можем и повторить.
Напомним, Акция предупреждения 8 сентября на Октябрьской площади в Минске направлена против совместных российско-белорусских учений «Запад-2017», после которых военный контингент РФ может остаться в Беларуси в качестве оккупационных частей.