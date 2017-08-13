Алексиевич помогла герою народных протестов из Пинска 3 13.08.2017, 13:21

Николай Кричко получил от писательницы около $1,5 тысяч.

Будучи 12 августа в Гомеле на встрече с читателями, нобелевский лауреат Светлана Алексиевич оказала финансовую помощь не только местной женщине-инвалиду Наталье Василенко, но и пинскому инвалиду Николаю Кричко. Об этом писательницу попросил правозащитник Леонид Судаленко, сообщает «Радыё Свабода».

Весной Николай Кричко выходил в Пинске на акцию протеста против «тунеядского» декрета № 3 на костылях, по существу, на одной ноге. Почти полтора десятилетия на свою мизерную пенсию инвалид не может приобрести себе удобный импортный протез, цена на который повышалась в Беларуси несколько раз и достигает сейчас 6 тысяч рублей.

Судаленко проинформировал Светлану Алекссиевич, что общественность собрала половину необходимой суммы на протез инвалиду Кричко, но второй половины суммы не хватает. Писательница из своей Нобелевской премии через правозащитника оказало финансовую помощь на приобретение протеза герою народных протестов из Пинска.