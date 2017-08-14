Минобороны: В Беларусь прибывают российские подразделения технического обеспечения 6 14.08.2017, 10:27

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Подготовка к военным учениям «Запад-2017» выходит на завершающую стадию.

Подготовка к белорусско-российскому учению "Запад-2017" выходит на завершающую стадию, с 15 августа в Беларусь начнут прибывать воинские части из РФ для отработки вопросов тылового и технического обеспечения, сообщили interfax.by в министерстве обороны Беларуси.

"Плановая подготовка к совместному учению вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации "Запад-2017" выходит на завершающую стадию", - проинформировали в министерстве.

Там добавили, что с 21 по 25 августа 2017 г. в рамках плановой подготовки в "Запад-2017" состоится совместное специальное учение с органами военного управления, соединениями, воинскими частями и организациями тылового, технического (материально-технического) обеспечения вооруженных сил двух стран.

В Минобороны сообщили, что для создания реальной обстановки и отработки практических действий сил и средств тылового и технического обеспечения в ходе учения, в качестве войск обозначения с 15 августа в Беларусь прибывают воинские части и подразделения из состава российской части региональной группировки войск (сил).

Белорусские и российские военные намерены отработать комплекс мероприятий по тыловому и техническому обеспечению.

"Практически будут отработаны вопросы технического прикрытия объектов на порученных участках военно-автомобильных дорог, эвакуации, ремонта и восстановления неисправных образцов техники и вооружения, развертывания полевого магистрального трубопровода, а также участков массовой заправки техники", - подытожили в министерстве обороны Беларуси.

Напомним, что 8 сентября на Октябрьской площади в Минске пройдет Акция предупреждения, направленная против совместных российско-белорусских учений «Запад-2017», после которых военный контингент РФ может остаться в Беларуси в качестве оккупационных частей.