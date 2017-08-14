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Учения «Запад-2017» будут сопровождать три дивизии российских ВДВ

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  • 14.08.2017, 13:20
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Это вдвое больше тех сил, которые будут официально задействованы на совместных учениях в Беларуси.

Как сообщил командующий ВДВ России генерал-полковник Андрей Сердюков, на белорусско-российских учениях «Запад-2017» воздушно-десантные войска будут действовать «в составе вспомогательного пункта управления ВДВ и трех дивизий». То есть всего порядка 24 тысячи человек, что практически вдвое превышает число сил, планируемых для задействования на «Западе», сообщает сайт bsblog.info.

При этом в Беларусь ВДВ России якобы направляться не будут, а «будут выполнять учебно-боевые задачи на незнакомых полигонах Западного военного округа». Конкретный замысел официально пока не изложен. Но, судя по недавним учениям ВДВ России речь идет о наступательных действиях: переброска на дальние расстояния, десантирование на незнакомых участках местности, охват противника в составе ударных группировок, действия в отрыве от основных сил.

Таким образом, реализуется прогноз экспертов о том, что в период проведения учений «Запад-2017» на территории России пройдут масштабные учения с наступательным сценарием. На фоне которых сам «Запад-2017» и его оборонительный замысел просто потеряется.


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