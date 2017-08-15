Учения «Запад-2017»: Троянский конь для Беларуси 7 15.08.2017, 8:44

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До начала совместных с РФ маневров остался месяц, но российские войска продолжают наводнять Беларусь.

Представители российского минобороны заявили, что учения открыты для наблюдателей, и провели брифинг в рамках Совета Россия – НАТО, «чтобы пресечь спекуляции и распространение необоснованных обвинений в свой адрес». Тем не менее, ряд западных политиков, а также представители власти в Украине высказывают опасения, что за учениями может скрываться подготовка к агрессии, пишет gordonua.com.

Официальная информация: где, когда, в каком количестве

Учения «Запад» проходят раз в два года на территории России и Беларуси. Проводить их начали с 2009 года, когда правители двух стран, Дмитрий Медведев и Александр Лукашенко, присутствовали на первом таком мероприятии и приняли решение сделать маневры регулярными, об этом писала газета российского минобороны «Красная звезда».

В сентябре 2017 года практическую часть учений проведут в Беларуси на шести полигонах: Лепельском, Борисовском, Лосвидо, Осиповичском, на полигонах ВВС и войск ПВО Ружанском и Домановском, а также «на одном участке местности на территории республики вблизи населенного пункта Дретунь», сообщил 17 июля российскому информагентству ТАСС министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Андрей Равков.

Он заявил, что к участию в учениях планируется привлечь до 12,7 тыс. военнослужащих, из них на территории Беларуси – около 10,2 тыс.: 7,2 тыс. – от вооруженных сил Беларуси и около 3 тыс. – от вооруженных сил Российской Федерации. Задействуют до 680 единиц боевой техники, добавил Равков.

Это количество, по словам министра, не требует уведомления международных организаций, но участники учений пригласят военных атташе, аккредитованных при министерстве обороны Беларуси, а также представителей ООН, ОБСЕ, НАТО, Организации Договора о коллективной безопасности, СНГ и Международного комитета Красного Креста. Всего будет приглашено более 80 наблюдателей, в том числе от соседних Украины, Польши, Литвы и Латвии, а также от Эстонии, Швеции и Норвегии.

Военнослужащие вооруженных сил России, которые будут заниматься подготовкой российско-белорусских учений «Запад-2017», начали прибывать в Беларусь 23 июня, сообщил официальный сайт министерства обороны страны.

Реакция на подготовку РФ к учениям

Министр обороны Украины Степан Полторак:

«Предстоящие учения «Запад-2017», которые планирует провести Российская Федерация, являются чрезвычайно мощными. Они могут быть использованы, чтобы начать агрессию не только против Украины, но и против любой страны Европы, которая имеет общую границу с Россией. Генеральный секретарь НАТО рассказал о том, какие угрозы они видят, и сообщил, что группировка НАТО в Восточной Европе будет усилена. Конечно, со своей стороны мы также будем адекватно реагировать на проведение этих учений», – заявил Полторак 30 июня на встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг:

«Мы будем наблюдать за учениями «Запад-2017». Все страны имеют право тренировать свои вооруженные силы, но для нас важно, чтобы это происходило прогнозируемо и в соответствии с международными обязательствами, в частности, с подписанными в Вене документами. Это договоренности, по которым в том числе Россия согласилась на прозрачное наблюдение за масштабными военными учениями”, – сказал Столтенберг 10 июля в интервью телеканалу «112 Украина».

Посол Украины в Минске Игорь Кизим:

«Почему интерес к этим учениям большой? Ранее не были четко заявлены планы и замысел учений. Сейчас белорусская сторона это сделала, а декларация о том, что будут приглашены наблюдатели, успокаивает соседние страны. Но тревога все равно остается, поскольку это не белорусские, а белорусско-российские учения. Вот тут у нас возникает вопрос», – отметил он 2 августа.

Дипломат добавил, что Россия «не придерживается своих слов, нарушила все международные договоренности, которые были»: «Из этих соображений Украина никогда не будет спокойно относиться к учениям, где есть российское присутствие. Тем более, что присутствие это немалое, если в учениях планируется задействовать Северо-западный военный округ – довольно большие силы и средства. Пока российские войска будут находиться на территории Беларуси, полного спокойствия с нашей стороны не будет. Но с учетом неоднократных заверений белорусского руководства оснований для тревоги, что белорусская сторона станет каким-то плацдармом для нападения, у меня лично нет».

Командующий сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес:

«Люди обеспокоены, это троянский конь. Они говорят: «Мы просто проводим учения», а потом вдруг перебросят всех этих людей и силы в другом направлении», – заявил американский генерал в интервью Reuters 21 июля.

Он добавил, что подобные опасения испытывают входящие в НАТО страны Восточной Европы и Украина: по их мнению, Россия может оставить в Беларуси вооружение для других операций. Ходжес отметил, что пока нет никаких оснований говорить о таких планах РФ, но бóльшая открытость Москвы в вопросе своих «военных игр» помогла бы убедить страны Восточной Европы в обратном.

Министр обороны Эстонии Маргус Цахкна:

Россия может использовать масштабные военные учения «Запад-2017», чтобы разместить тысячи солдат в Беларуси в качестве предупреждения НАТО, сказал Цахкна в интервью Reuters в апреле этого года. «Мы видим, что они делают по другую сторону границы. Солдаты могут остаться там после учений», – добавил он.

Ссылаясь на публичные данные о планах железнодорожного движения из России в Беларусь, он заявил, что Россия намерена задействовать 4 тыс. железнодорожных вагонов, чтобы перевезти войска для создания форпоста на территории ближайшего союзника: "Для российских солдат, направляющихся в Беларусь, это билет в один конец, – сказал министр. – Это не мое личное мнение. Мы очень тщательно анализируем, как Россия готовится к учениям «Запад-2017».

Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис:

«Наверное, самой большой проблемой на сегодняшний день было то, что эти учения действительно масштабные, но прозрачность реально слабая. Мягко говоря, неприятно, когда симулируются атаки против так называемых стран высокого потенциала, а это альянс НАТО», – сказал Кароблис в комментарии каналу LRT 14 июля.

По его словам, во время учений симулируются наступательные действия против Польши и балтийских стран. «Это не оборонная, это, видимо, симуляция наступательного характера против НАТО, конкретно – и против стран Балтии, и, видимо, Польши. Да, это данные разведки – и нашей, и союзников – прежде всего, речь идет об учениях, нет никаких прелюдий о полном или частичном конфликте», – цитирует министра агентство Delfi.

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский:

«Мы смотрим и внимательно следим, наблюдаем за ними с большой обеспокоенностью, потому что сценарий последних двух учений был немного пугающим для Польши. Из-за того, что часть сценария включала военный и ядерный удар по Польше, по Варшаве. Мы готовимся следить за этими учениями в сентябре. Но мы, конечно же, не будем предпринимать никаких чрезвычайных мер», – заявил Ващиковский в интервью российскому агентству РИА «Новости» 6 августа.

Он добавил, что в Варшаве рассчитывают обсудить учения в конце августа с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

«Думаю, в этих российско-белорусских учениях нет необходимости, потому что у нас, у НАТО нет абсолютно никаких агрессивных намерений по отношению к РФ. Все наши доктрины — военная доктрина Польши и доктрина НАТО – оборонительные. Посмотрите на размещение наших войск, на их учебную деятельность – все это носит оборонительный характер, и у НАТО нет агрессивной доктрины, предусматривающей нападение, запугивание, угрозу России», – сказал глава польского МИД.

Что говорят эксперты

Военные маневры – идеальное прикрытие для развертывания необходимого контингента

В августе международное разведывательное сообщество InformNapalm зафиксировало масштабное перемещение российской военной техники по всей линии европейской границы. Эксперты предупредили, что учения могут стать этапом "оккупации и втягивания Беларуси в вооруженный конфликт".

В ходе мониторинга соцсетей и анализа фото- и видеоматериалов расследователи установили, что с начала августа 2017 года «началось масштабное перемещение российской военной техники по всей линии европейской границы Российской Федерации: от берегов Балтийского моря в Санкт-Петербурге и до берегов Черного моря, включая оккупированный украинский Крым». Волонтеры обращают внимание на исторические предпосылки, а именно – июльские учения Южного военного округа вооруженных сил РФ «Кавказ-2008» предшествовали агрессии России против Грузии в августе 2008 года.

«Военные маневры – идеальное прикрытие для развертывания необходимого контингента для участия в вооруженном конфликте», – отмечает сообщество.

Если российские войска перейдут границу, то Беларусь становится соучастником преступления

Экс-начальник управлений СБУ в Донецкой и Луганской областях Александр Петрулевич считает, что вероятность вторжения в Украину в связи с учениями мала.

«Это игра мускулами. Желание показать, что мы, мол, вот какие сильные, – заявил он в интервью главреду издания «ГОРДОН» Алесе Бацман. – Есть и другой аспект. Если, теоретически, российские войска перейдут границу, то Беларусь становится соучастником преступления. Прилегающие государства – республики Балтии, Польша – сразу воспримут ситуацию как угрозу своей территориальной целостности».

Те войска, которые зайдут на территорию Беларуси, – они фактически больше не покинут ее территорию

Бывший представитель Украины в трехсторонней контактной группе Роман Беcсмертный уверен, что российские войска вводятся не просто на время учений, поэтому опасаться нужно прежде всего не Украине, а Беларуси.

«Те войска, которые зайдут на территорию Беларуси, – они фактически больше не покинут ее территорию. Это было легко прогнозировать и раньше... Бояться прежде всего нужно Беларуси. Это очередной шаг, говорящий, что существование белорусской государственности было, есть и будет под вопросом... Даже тот факт, что президент РФ обращается не к общему «парламенту» (а есть «парламент» совместный «союзного государства» РФ и Беларуси), а к Госдуме, свидетельствует, кто в этом доме хозяин», – сказал Безсмертный.

В любом случае есть вероятность провокаций

Такая перспектива вызывает опасения у лидера Белорусского национального конгресса, оппозиционера Николая Статкевича.

«Ведь не исключено, что не все российские войска выйдут из Беларуси после учений и на территории страны останется их военная база. Еще один вариант – в Беларуси останется вооружение, которое российская группировка сможет использовать в будущем. В любом случае есть вероятность провокаций. Мы же знаем, что в России принято решать внутренние проблемы за счет действий в других странах. Тем более, что не так много времени осталось до выборов президента РФ. Поэтому мы проявляем обеспокоенность», – заявил он.

Генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко видит в предстоящих маневрах на территории Беларуси угрозу для Украины и сравнивает нынешнюю ситуацию с учениями «Кавказ-2016».

«В учениях «Запад-2017» действительно есть определенная угроза для Украины. Согласно Венскому соглашению, участие в учениях могут принять максимум 12 тысяч военнослужащих. Москва так и сделает. Но при этом у них с 2014 года есть накатанный сценарий. Они проводят учения, но потом Путин объявляет внезапную проверку вооруженных сил. В итоге россияне создают группировку такой численности, как им нужно. В прошлому году была такая же история. На учения «Кавказ-2016» были заявлены 12,5 тысяч человек. А по факту ударная группировка составляла более 100 тысяч. Для полномасштабной войны с Украиной им нужно порядка 240 тысяч военных», – считает он.

Россия собирается оккупировать и аннексировать Беларусь

Экс-президент Грузии, бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили считает, что речь идет об оккупации.

«Я думаю, что Россия собирается оккупировать и аннексировать Беларусь. Во время учений она будет задействовать инфраструктуру. Таким образом, угроза не исчезла, она только растет», – сказал он в интервью литовскому агентству BNS. По мнению Михаила Саакашвили, после учений «Запад-2017» часть российских войск может остаться на территории Беларуси. «Армейские подразделения могут быть использованы как для действий против Украины, так и для оккупации Беларуси», – добавил он в комментарии корреспонденту «Радыё Рацыя» во время общения с журналистами в Польше.

Для переброски российских войск на территорию Беларуси запланировали использовать более 4 тыс. железнодорожных вагонов и платформ

Вопросы вызывает прежде всего количество вагонов, которые будут задействованы для переброски российских сил в Беларусь, считает адмирал запаса, экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Игорь Кабаненко. По его мнению, подвижного состава предусмотрено больше, чем нужно для транспортировки официально объявленных Россией сил.

«Не разглашаются количество войск, места проведения обучения, перечень частей, которые разворачиваются. Если это оборонительные учения, то указанные параметры должны быть публичными – Венский документ требует этого. Следует отметить, что проблема с этими учениями возникла достаточно давно из-за планирования российским Генштабом огромного количества железнодорожных платформ для переброски российских войск на территорию Беларуси – было запланировано более 4 тыс. железнодорожных вагонов и платформ. Такое их количество может перебросить на большое расстояние целую армию. В отношении Украины во время учений «Запад-2017» существует угроза формирования наступательной группировки вблизи наших северных границ, своеобразного силового нависания с севера от Чернигова до Ковеля», – уверен экс-замглавы Генштаба.