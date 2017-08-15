Появилась новая интрига в переводе школ на расписание «под Колю» 15.08.2017, 13:24

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До начала учебного года осталось две недели, а до сих пор нет конкретной информации, когда будут начинаться уроки – в 8.00, 8.30 или 9.00.

Корреспонденты nn.by позвонили в минскую гимназию №9, где им сообщили, что точная информация появится лишь после республиканского педагогического совещания, которое пройдет в стране 24 августа.

Пока же на сайтах большинства школ и гимназий висит неактуальное расписание занятий прошлого учебного года.

Напомним, 12 мая Лукашенко поручил пересмотреть график работы школ, потому что его младший сын Коля не высыпается. «Раньше 9 утра уроки начинать не надо», — заявил Лукашенко.

Санитарная служба Беларуси заявила, теперь оптимальное время начала занятий в школе — 9 утра. Учебные заведения, работающие в две смены, рассматривают вариант начинать занятия в 8.30 или 9.00, работающие в одну смену — с 9.00.