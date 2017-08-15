Загородный отдых для гомельчан превратили в квест 15.08.2017, 17:48

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В Гомеле из-за халатности коммунальщиков можно пойти на озеро и провалиться под землю.

Гомельчане жалуются на заброшенные открытые колодцы на пути к Обкомовскому озеру, сообщает местный сайт gomel.today.

«Центральный район города Гомеля. Растущий микрорайон «Мельников луг». Место отдыха около Обкомовского озера. Дорога по направлению к пляжу и яхт-клубу. Десятки гомельчан ежедневно ходят по ней туда и обратно. Среди них дети и подростки со всего города. Третий летний месяц рядом с нами заброшенные колодцы. Их видели и знают многие, но жалуются — друг другу», - описывает сайт ситуацию в подробностях.

Открытые колодцы без крышек в разное время года периодически появляются по обе стороны от Восточного обхода. С чем это связано, сказать определенно трудно. Где-то бетонные крышки установлены вполне надежно, плотно закрывают входные отверстия. Кое-где вместо крышек используются любые подручные материалы. Они прикрывают для видимости опасные места, не обеспечивая должной безопасности.

«Электронное обращение о ликвидации опасных мест, колодцев без крышек, со ссылкой на этот материал будет отправлено в администрацию Центрального района г. Гомеля. Заброшенные колодцы глубиной несколько метров часто встречаются вдоль недавно введенных в эксплуатацию дорог. В августе 2016 года в подобный колодец под Буда-Кошелево провалился и погиб мужчина», - сообщаеют авторы статьи.