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Путин: Белорусские НПЗ должны использовать только российские железные дороги

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  • 16.08.2017, 13:49
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Кремль хочет «отрезать» белорусскую нефтянку от стран Балтии.

Президент РФ Владимир Путин предложил прописывать для белорусских НПЗ строгое обязательство использовать российскую инфраструктуру для перевозки нефтепродуктов.

"Это нужно обсуждать в более широком формате. Ведь на белорусских НПЗ перерабатывается наша нефть, другой там нет и вряд ли появится, поэтому это нужно запакетировать - получение нашей нефти от соответствующих вопросов использования нашей инфраструктуры" , - сказал Путин на совещании по развитию транспортной инфраструктуры Северо-Запада РФ, передает interfax.by.

На совещании глава ОАО "РЖД" Олег Белозеров доложил Путину, что белорусские НПЗ отказываются от услуг российских железных дорог в пользу прибалтийской инфраструктуры, несмотря на скидки в РФ, ссылаясь на долгосрочные контакты.

"По нефтеналиву мы дали 50%-ную скидку для перевозки с белорусских заводов, но белорусские заводы пока не используют ни Усть-Лугу, ни Санкт-Петербург, а едут в республики Прибалтики. Мы ведем дискуссию, они говорят, что у них долгосрочные контракты на эту тему заключены, но мы стараемся выстраивать с ними диалог", - сказал Белозеров.


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