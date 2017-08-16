Путин: Белорусские НПЗ должны использовать только российские железные дороги 12 16.08.2017, 13:49

4,158

Кремль хочет «отрезать» белорусскую нефтянку от стран Балтии.

Президент РФ Владимир Путин предложил прописывать для белорусских НПЗ строгое обязательство использовать российскую инфраструктуру для перевозки нефтепродуктов.

"Это нужно обсуждать в более широком формате. Ведь на белорусских НПЗ перерабатывается наша нефть, другой там нет и вряд ли появится, поэтому это нужно запакетировать - получение нашей нефти от соответствующих вопросов использования нашей инфраструктуры" , - сказал Путин на совещании по развитию транспортной инфраструктуры Северо-Запада РФ, передает interfax.by.

На совещании глава ОАО "РЖД" Олег Белозеров доложил Путину, что белорусские НПЗ отказываются от услуг российских железных дорог в пользу прибалтийской инфраструктуры, несмотря на скидки в РФ, ссылаясь на долгосрочные контакты.

"По нефтеналиву мы дали 50%-ную скидку для перевозки с белорусских заводов, но белорусские заводы пока не используют ни Усть-Лугу, ни Санкт-Петербург, а едут в республики Прибалтики. Мы ведем дискуссию, они говорят, что у них долгосрочные контракты на эту тему заключены, но мы стараемся выстраивать с ними диалог", - сказал Белозеров.