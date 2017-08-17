Министр ЖКХ рассказал, когда подорожает «коммуналка» 6 17.08.2017, 15:58

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Возмещать полную стоимость услуг ЖКХ придется уже скоро.

Белорусы с 1 января 2018 года выйдут на 100% уровень возмещения затрат по всем услугам ЖКХ. Об этом заявил министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов на расширенном заседании президиума «совета республики» и «совета» по взаимодействию органов местного самоуправления при «верхней палате» «парламента», передает БелТА.

Министр уточнил, что со следующего года белорусы будут оплачивать по субсидируемым тарифам тепловую энергию — отопление и горячее водоснабжение. По словам Александра Терехова, это самая значительная статья расходов для потребителей при оплате услуг ЖКХ.

Министр отметил, что производство тепловой энергии также остается довольно затратным. «Работа по снижению себестоимости тепловой энергии носит приоритетный характер», — сказал он.

Глава «совета республики» Михаил Мясникович назвал решение вопросов теплоснабжения в числе приоритетных задач. Он констатировал недостатки с системой учета отпущенной тепловой энергии. Еще одна проблема, на которой акцентировал внимание спикер, — потери в жилом фонде при выработке и транспортировке теплоносителей.